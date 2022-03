Niet de kasseien maar wel de positionering kan Pogacar nekken in Vlaanderen

Lag het aan de verstoorde nachtrust door de bouwwerkzaamheden naast zijn hotel in Waregem? Tijdens de verkenning van de laatste 42 kilometer van Dwars door Vlaanderen reed Pogacar op de eerste kasseistrook verkeerd. Boven op de Mariaborrestraat gaat het niet langer rechts maar links. Ploegleider Fabio Baldato kon de Tour-winnaar nog net terugfluiten. “Dat liep bijna mis”, grinnikte Pogacar. “Het bewijs dat je hier steeds aandachtig moet zijn.”

De 23-jarige Sloveen staat voor zijn vuurdoop in de Vlaamse klassiekers. Bij de beloften reed hij weliswaar al de Ronde van Vlaanderen en tweemaal de Kattekoers, maar veel weet hij daar niet meer van. “Het waren lastige koersen en er stond veel volk langs de kant. Meer kan ik mij niet herinneren”, zei Pogacar.

Vanuit de volgwagen zag Baldato hoe Pogacar samen met Matteo Trentin op elke kasseistrook afstand nam van de rest van UAE Team Emirates. “Pogacar rijdt in de winter crossen, hij kan prima sturen”, stelde de ploegleider.

Zoals Nibali en Contador

Peter Van Petegem won de Ronde van Vlaanderen twee keer en deelde na zijn carrière zijn knowhow met Vincenzo Nibali en Alberto Contador, wanneer ze naar onze contreien afzakten om ervaring op te doen in functie van een kasseienrit in de Tour. Dat is ook de motivatie van Pogacar om nu naar Vlaanderen af te zakken.

In Dwars door Vlaanderen liggen vijf kasseistroken en zijn twee van de dertien hellingen bezaaid met kasseien. “Het zijn niet de zwaarste stroken in Vlaanderen zoals Mater of Kerkgate. Ik verwacht geen problemen voor Pogacar op de kasseien”, zegt Van Petegem. “In 2018 kwam Valverde meedoen in Waregem en hij eindigde meteen elfde. Ik schat Pogacar nog hoger in. De grote moeilijkheid wordt om op de juiste momenten goed gepositioneerd te zitten.”

Sinds Biniam Girmay als debutant Gent-Wevelgem won, heeft de wetmatigheid dat terreinkennis noodzakelijk is om te scoren in de kasseiklassiekers een fikse knauw gekregen. Pogacar bleef echter op zijn hoede: “De positionering voor elke kasseistrook en helling wordt cruciaal.”

Baldato trad zijn poulain bij. “De aanloop naar elke klim kun je vergelijken met de hectiek van een massasprint in de Tour. Pogacar is niet bang om te knokken voor zijn positie, maar die specifieke feeling kun je enkel leren door het eens mee te maken.”

Ervaren gids

Met Trentin heeft Pogacar een ervaren gids aan zijn zijde. “Pogacar moet gewoon Trentin volgen”, zei Baldato. Tijdens de verkenning deed hij dat voorbeeldig. Trentin: “We voelen elkaar goed aan, maar in twee uur kan ik niet uitleggen hoe een Vlaamse klassieker werkt.”

Trentin is niet in beste doen nadat hij in Parijs-Nice uitviel met een hersenschudding. Tijdens zijn rentree in Gent-Wevelgem brak hij geen potten (zeventigste). “Ik was al blij dat ik kon uitrijden. Ik hoop deze week beter voor de dag te komen, maar Pogacar is zo getalenteerd dat hij ook alleen zijn weg kan vinden.”

De Sloveen haalde er zijn schouders bij op. “Ik ga gewoon vol gas.”