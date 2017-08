Niet betalen als je ploeg verliest? Niet in het Belgisch voetbal

De voorbije drie seizoenen hebben de supporters van FC Den Bosch vooral zwarte sneeuw gezien. Veel juichen is er niet bij als je in de laatste drie seizoenen zestiende, zeventiende en veertiende wordt in de Eerste Divisie, de Nederlandse tweede klasse. Geen wonder dat het aantal trouwe abonnees in die periode van meer dan duizend naar 650 zakte.

"Als club waren we van mening dat wij nu aan zet waren. Hoe kunnen we de fans op een ludieke manier weer naar het stadion krijgen?", vertelt communicatiemanager Roel van der Krabben. Enter het pay-per-point-principe.