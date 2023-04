Niet af te stoppen en altijd hongerig: hoe wil Arsenal in Engelse titelclash Erling Haaland tegenhouden?

De jager jaagt. Binnen Arsenal beseffen ze het cruciale belang van de onderlinge confrontatie met de naaste achtervolger. Man City kan, mits winst, de kloof straks verkleinen tot twee punten. Met nog twee matchen in de hand. Het momentum in een titelstrijd kan keren.

Daarom dat Arteta en co. niets aan het toeval overlaten. Als oud-assistent van City-coach Pep Guardiola kent Arteta de methodes van zijn leermeester. Achter de schermen is er de voorbije dagen dan ook druk geanalyseerd en gedebatteerd. En in de gesprekken op het kantoor van Arteta is natuurlijk ook het gevaar-Haaland aan bod gekomen. Omdat een opponent niet langs hem kan.

De kannibaal scoorde 15 goals in zijn laatste 8 matchen. Aan een ratio van een doelpunt elke 44 minuten. In alle competities samen staat zijn teller momenteel op 48 doelpunten. In de Premier League heeft hij nog drie doelpunten nodig om het gedeelde record van Alan Shearer en Andy Cole voorgoed uit de tabellen te vegen. Met 32 competitiegoals is Haaland momenteel goed voor 41 procent van de productie bij City.

Kevin De Bruyne kent die cijfers ook. “Erling is erg scherp. Zijn loopacties zijn fantastisch en zijn eerste controle is meestal erg goed”, zegt De Bruyne.

City lijkt zich helemaal te hebben aangepast aan zijn aanspeelpunt. Het spel is minder fluïde en voorspelbaarder, maar in de omschakeling is het team genadeloos. Hoe Arteta dat gaat aanpakken, zien we vanavond tussen negen en elf.