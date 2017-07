Niemand komt in de buurt van Kittel

Marcel Kittel (29) bewonderen kan zware gevolgen hebben. Paul Herygers, gastenbegeleider voor Vive le Vélo, ging er zowaar de Franse schrijver Hector Malot bij parafraseren. "Alleen op de wereld, die kerel", dacht hij spontaan aan vondeling Rémi. In plaats van in millimeters of centimeters werd in het kleffe Bergerac gisteren gerekend in termen van straatlengten. En toch, opvallend: weer reed Dylan Groenewegen in de laatste 250 meter de snelste spurt (70,02 km/u). Kittel bleef steken op 69,66 km/u. "Heeft alles te maken met timing en positionering", doceerde de groenetruidrager.