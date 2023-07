Niemand geloofde nog in haar, maar morgen staat Vondrousova wel in de finale van Wimbledon

Een jaar geleden zat de linkerarm waarmee Marketa Vondrousova (24) nu haar tennisracket vasthoudt nog in het gips. In haar pols ‘dreven’ stukjes bot, die opgeruimd moesten worden. Wie de Tsjechische destijds had gezegd dat ze twaalf maanden later de finale van Wimbledon zou halen, had ze hard uitgelachen.

Maar hier stond ze dan, Vondrousova, nummer 42 van de wereldranglijst, in de halve finale van Wimbledon. Lichtelijk de underdog in het treffen met Elina Svitolina. De Oekraïense is met haar vechtlust en aanvallende spel bezig aan een indrukwekkende comeback na haar zwangerschap negen maanden geleden. Maar nu stokte het.

Tegen alle verwachtingen in hoefde Vondrousova zich op het centercourt geen moment echt druk te maken. Ze varieerde moeiteloos, speelde een forehand die deed denken aan Roger Federer, waarover ze later zei: “Ik oefen niet op dat soort acties, dat gaat vanzelf.” Ze retourneerde onwaarschijnlijke ballen. En Svitolina kon er niks tegen inbrengen. Het werd 6-3 en 6-3.

Jabeur klopt Sabalenka

In een periode waarin het vrouwentennis veel wisselt van winnares op de grootste toernooien is er morgen sowieso weer een nieuwe grandslamwinnaar bij. Dat is op voorhand een garantie. De andere finaliste, Ons Jabeur, rekende in drie sets af met Aryna Sabalenka, de nummer twee van de wereldranglijst en winnares van de Australian Open. De Tunesische Jabeur is 28 jaar, publiekslieveling, speelde een jaar geleden ook de finale van Wimbledon, maar won nog nooit een grand slam.

Voor Vondrousova geldt hetzelfde. Wel haalde zij ooit de finale van Roland Garros, op haar negentiende in 2019, vlak voor haar eerste operatie aan de linkerpols. In 2016 kampte ze ook al met elleboogproblemen. Alles bij elkaar lag ze er in haar carrière drie keer een half jaar uit. Op de wereldranglijst kwam ze in 2019 tot plaats veertien, haar hoogste klassering. Jabeur staat momenteel op zes.

De Tunesische Ons Jabeur trapt de bal weg in haar halve finale. Beeld AFP

Ironisch genoeg besloot sponsor Nike het contract met Vondrousova afgelopen jaar niet te verlengen. Ze werkten vier jaar samen, ook zij zagen geen Wimbledon-finale in het verschiet. Met haar huidige prestaties kunnen nieuwe sponsorcontracten bijna niet uitblijven.

Op de momenten dat het zwaar wordt hoeft de Tsjechische haar blik alleen maar naar haar rechterbovenarm te laten glijden. ‘No rain, no flowers’, staat er. Een herinnering aan zichzelf dat ook de zwaarste tijden gevolgd kunnen worden door succes. Het is een van de vele inktversieringen op haar lijf.

Ze groeide op in een sportgezin en begon op haar vijfde met tennissen. Haar moeder was professioneel volleybalster, haar opa van moederskant nationaal kampioen op de vijfkamp. Ze groeide op in het westen van Tsjechië, maar woont nu in Praag met haar man en hun naaktkat. Tot Wimbledon dit jaar zag Vondrousova zichzelf als gravelspecialist. Op gras was ze onwennig.

Zelfde spel

Jabeur en Vondrousova troffen elkaar zes keer eerder. Allebei wonnen ze drie keer, maar de laatste twee keer waren in het voordeel van de Tsjechische. Met een vertwijfelde blik en een lach na afloop haalde Jabeur haar schouders op als ze bevreesd de statistiek noemde. “Ik ga maar voor mijn revanche, denk ik.”

Hun spel lijkt op elkaar. Allebei houden ze van dropshots, allebei variëren ze. Allebei beschikken ze over een flink uithoudingsvermogen, dat Jabeur tegen Sabalenka nog maar eens tentoonstelde gisteren, na de eerste set in een tiebreak te hebben verloren.

Maar waar Jabeur voor haar laatste optreden in een grandslamfinale kan terugdenken aan herinneringen van minder dan een jaar geleden – naast Wimbledon vorig jaar stond ze kort daarna in de finale van de US Open – moet Vondrousova vier jaar terug. “Toen was ik zo jong, ik denk dat het voor mij daardoor alleen maar lastiger was”, zei ze. “Ik ben nu een ander persoon. Maar die ervaring heb ik wel opgedaan.”