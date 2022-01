Niels Albert schuift verrassende WK-favoriet naar voren: ‘Vanthourenhout straalt meeste rust uit’

Wie wordt wereldkampioen en met welke tactiek? Analist Niels Albert (35) geeft verrassende antwoorden. Vergeet de favorieten, vergeet het ploegenspel. ‘Een WK heeft geen tactiek nodig. Het is ieder voor zich en god voor ons allen.’

Wie wordt zondag wereldkampioen?

“Michael Vanthourenhout.”

Dat is een antwoord dat we niet hadden verwacht.

“Ik geloof echt in zijn kansen. Pidcock en Van der Haar zet ik op twee en drie.”

Zelfs geen podium voor Iserbyt?

“Ik zou hem graag zien winnen, maar het is geen cadeau om favoriet te zijn. We hebben gezien wat er met Wout van Aert in Leuven is gebeurd. Die ging ook wereldkampioen worden, maar de druk woog op hem. Ook daarom zet ik Michael op één: ik wil Eli een beetje sparen. Hij heeft een heel goed seizoen gereden en van mij moet hij niks meer. Het zal niet helpen wat ik doe, op mijn eentje krijg ik de verwachtingen niet omlaag, maar hiermee wil ik een statement maken.”

Je keuze voor Vanthourenhout is dus een gimmick?

“Neen, als je me vraagt wie voor mij de meeste rust uitstraalt, zeg ik Michael. Hij heeft dat van nature, dat nonchalante. Maar hij heeft ook het voordeel dat hij niet de druk voelt van Iserbyt en Pidcock. Hij kan zich veel meer ontspannen voorbereiden. Of hij echt gaat winnen, weet ik niet, maar Michael staat sowieso op het podium.”

Heb jij nog iets geleerd uit Hamme en Hoogerheide?

“Dat Pidcock geen overschot heeft. Dat is al de hele winter zo. Hij heeft gewonnen in Rucphen, Hulst en Gullegem, maar dat was niet op de manier zoals Van Aert. Ik denk dat er veel gaan geloven in hun kans zondag. De jongens moeten zich er van bewust zijn: dit is een van de weinige WK’s waarbij Van Aert en Van der Poel ontbreken én waarbij Pidcock te kloppen is.”

Is de vertrouwensboost die Iserbyt dit weekend kreeg dan niet belangrijker dan de druk waaronder hij gebukt gaat?

“Eli zal zeker met een goed gevoel naar Amerika zijn vertrokken. Maar pas op: er is ook de WK-vloek. Die zegt dat wie in Hoogerheide wint geen wereldkampioen kan worden. Daar waren ze in mijn tijd al over bezig. (lacht) Zever natuurlijk. Ik heb echt een goeie Iserbyt gezien en ik heb een Pidcock gezien die reed om te winnen, maar die stil viel. Ik denk dat hij wat ritme mist, misschien was hij wat moe na zijn stage met Ineos. Op een week kan die frisheid terugkomen en kan hij nog verbeteren, maar het zal nodig zijn als hij wereldkampioen wil worden.”

Als je spreekt over een unieke kans op WK-goud, aan wie denk je dan nog?

“Eli, Michael, Lars Van der Haar en Toon Aerts.”

Van alle favorieten ligt het parcours Aerts het minst. Hij is de grootste en zwaarste van de hoop, dus de beklimming kan hem parten spelen.

“Als hij zo denkt, moet hij thuisblijven. Ja, het is lastig, maar als hij zich daar achter verschuilt, moet hij niet vertrekken.”

Voor alle duidelijkheid: de opmerking komt van ons, niet van Aerts zelf.

“Toon heeft de kans om te winnen. Evenveel als de rest. Er zit één langere beklimming in het parcours, maar ik zie ook veel vermogensstroken door de wei en die moeten hem goed liggen.”

Stel, jij bent bondscoach: met welke tactiek start je?

“Geen.”

Grappig, maar ernstig alsjeblief.

“Ik ben ernstig. Een WK heeft geen tactiek nodig. Het is ieder voor zich en god voor ons allen. Wanneer was de laatste keer dat ploegenspel de winnaar in een cross bepaald heeft? Veldrijden is een eerlijke sport: normaal wint de beste altijd. Tenzij er mechanische pech in het spel is. Ik zou iedereen zijn kans laten gaan, dan komen de sterksten automatisch naar voren.”

Iserbyt heeft nog eens herhaald dat hij graag duidelijke afspraken wil, zodat de Belgen niet tegen elkaar rijden. Dat is toch zinnig?

“Ja, maar hoe zie je dat in de praktijk? Moet België dan maar met twee man starten? Jongens als Michael en Toon kunnen ook wereldkampioen worden: moeten die dan hun kansen opofferen? Neen, de eerste ronde kan wat chaotisch worden en dan moeten ze elkaar niet omver rijden, maar na een paar ronden komt alles in een natuurlijke plooi. Als ze Pidcock dan niet kunnen volgen, zal dat niet door de ploegtactiek zijn. Dan zal het zijn omdat ze niet kunnen.”

Jij gelooft niet in een scenario waarbij de Belgen te veel energie steken in een onderlinge strijd, zoals op het EK?

“Is het zo belangrijk om in dat wiel van Pidcock te zitten? Als hij demarreert en je krijgt het gat niet toe vanuit derde positie, dan is de enige conclusie dat je niet goed genoeg bent. Dat was ook zo op het EK: Van der Haar was daar gewoon beter. Tijdens het jaar wordt er ook gewrongen en rijden Iserbyt, Aerts en Vanthourenhout ook tegen elkaar en dan kunnen ze Van der Haar wél kloppen. Op het EK niet. Omdat Van der Haar sterker was. Punt. Als je goed bent, zit je altijd op de juiste plaats. Dat is wielerlogica.”

Hoe kijk jij naar het forfait van Quinten Hermans?

“Dat is kakkerij. Echt heel jammer voor die jongen, want hij leek ook goed voorbereid op het WK en was een kanshebber op een medaille. Wat met Quinten gebeurt, gaat iedereen extra stress geven. Iedereen wordt er nog een keer aan herinnerd dat pech in een klein hoekje kan zitten. Allemaal gaan ze denken: ‘Verdorie, dit kan mij ook overkomen’. Die stress om niet besmet te geraken, gaat energie vreten. En we zijn nog niet aan het rijden. Het worden lange dagen tot zondag.”