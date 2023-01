Niels Albert: ‘Met Van der Poel ben je nooit klaar. Hij zal goed zijn in Hoogerheide’

Ja, Wout van Aert crost beter dan ooit. En ja, Mathieu van der Poel rijdt onder zijn niveau. Maar neen, voor het WK heeft de Belg nog geen gewonnen spel. Dat vindt analist Niels Albert. Over minder dan vier weken staat in Hoogerheide de wereldtitel op het spel.

MG , JDK en BVDC

De stand tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel is 6-3. “Van Aert rijdt in een roes van overwinningen en heeft het publiek op zijn hand", ziet oud-wereldkampioen Niels Albert. “Van der Poel staat niet waar hij wil staan. En zeker niet waar Van Aert staat.”

Het ging mis in Val di Sole en het kantelde helemaal in Diegem. Heeft Van der Poel zichzelf overschat? Albert: “Van der Poel is het gewoon om het gaspedaal helemaal in te drukken. Hij vliegt erin en zet de concurrentie onder druk. Als je conditioneel helemaal in orde bent, kun je dat een uur volhouden. Maar die conditie is er niet. Hij klaagt nu over een zere rug. Misschien komt het wel omdat hij niet 100 procent in orde is. Hij rijdt op de limiet en put zijn lichaam uit.”

Van Aert heeft nergens last van. Volgens Albert heeft hij nooit beter gecrost dan nu. “Hij is niet bang voor risico en hij is technisch superieur. Zoals hij in Zonhoven die schuine kant nam door het zand, dat was normaal iets wat we enkel van Van der Poel zien.”

Kleine verschillen

Beide renners zijn nu op stage in Spanje. Albert verwacht nadien een heel andere Van der Poel. “Hij kan zijn zinnen verzetten, kilometers maken met de ploegmaats en plezier maken. Van der Poel kan als een betere crosser terugkeren uit Spanje. Ik weet niet of Van Aert nog evenveel marge voor progressie heeft. Hij rijdt wel rap, hé. Van Aert is nu al klaar om het WK te rijden.”

Het gaat wel over minieme verschillen, stelt Albert, zelf wereldkampioen in 2009 en 2012. “Is Van der Poel een klein beetje beter, dan maakt hij de fout in Loenhout niet en wint hij de koers. Hetzelfde met de sprint in Zolder. En dan ziet de kerstperiode er toch helemaal anders uit.

Niels Albert: "Van Aert is niet bang voor risico en hij is technisch superieur." Beeld Photo News

“Het is nog vier weken tot het WK en dingen kunnen snel veranderen. Vier weken is genoeg voor Van der Poel om de kloof te dichten. Voor de wereldtitel heeft Van Aert nog geen gewonnen spel, daar begint alles weer van nul. Met Van der Poel ben je nooit klaar. Hij zal goed zijn in Hoogerheide. De wereldtitel geeft hij niet zomaar uit handen. De beste Van Aert zal daar nodig zijn om hem te verslaan.”

Ze zeggen dat Hoogerheide een thuisparcours is voor Van der Poel. Maar Van Aert heeft het Belgische publiek op zijn hand. Belgische fans zullen er in Hoogerheide ook zijn. “Van een thuisvoordeel zal geen sprake zijn. De link met Hoogerheide komt door vader Adrie van der Poel, dat is alles. Van Aert voelt zich daar net zo goed in zijn sas op dat parcours als Van der Poel.”

Eerst hebben we nog het Belgische kampioenschap, zondag in Lokeren, zonder Van Aert. “Met Van Aert erbij moest het BK niet gereden worden", zegt Albert. “Dat is het goede nieuws.” Wie wordt dan de Belgische kampioen? “Laurens Sweeck.” En wie wordt wereldkampioen? “Van Aert. Ik moet chauvinistisch zijn. Maar het zal geen walk-over worden.”

Tweede startrij

Opvallend: de cijfers spreken ontegensprekelijk in het voordeel van Van Aert, maar in prijzengeld vertaalt zich dat in een verschil van amper 300 euro.

In de UCI-wereldranking sprong Van Aert van 15 (eind november) naar 9, Van der Poel van 87 naar 12. Voor de startorde op het WK is echter het wereldbekerklassement van tel. Daarin prijkt Van der Poel op een voorlopige zesde plaats, goed voor een plek op rij één. Voor Van Aert, tiende, dreigt de niet zo gebruikelijke rij twee. Enkel de eerste acht van de wereldbekerranking starten op rij één. Van Aert rijdt met Benidorm nog maar één wereldbekermanche en past voor Besançon, waardoor opschuiven naar de eerste startrij op het WK zeer moeilijk wordt.

Een ramp hoeft de tweede startrij voor Van Aert overigens niet te zijn. Op het WK in Dübendorf 2020 startte hij op rij drie, maar kregen de landgenoten voor hem van de bondscoach de vraag om meteen ruimte te maken voor Van Aert. Dat zal ook nu het geval zijn.