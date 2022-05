Nibali kondigt afscheid aan in ‘zijn’ Messina, waar Démare wint

Messina is de geboorteplek van Vincenzo Nibali. De Fransman Arnaud Démare won er in een massasprint de vijfde rit, waar Mark Cavendish en Caleb Ewan ontbraken.

Arnaud Démare liet zich de felicitaties welgevallen, maar alle aandacht ging al snel naar Vincenzo Nibali. De ‘Haai van Messina’ is bezig aan zijn elfde Ronde van Italië. Hij kwam in Messina als 34ste over de streep, draaide af naar de studio van de Italiaanse televisie RAI en zei in tranen wat hij al lang wilde vertellen. “Ik ben gestart in de Giro omdat er en ritaankomst was in Messina. Ik heb hier lang op gewacht. Dit is de plek waar ik begon met trainen en koersen. Het is de juiste plek om aan te kondigen dat het mijn laatste Giro wordt. En dat ik stop op het einde van het jaar.”

Nibali won, in een carrière die zeventien jaar zal hebben geduurd, vier grote rondes (twee keer Giro, één keer Tour, één keer Vuelta) en drie monumenten (twee keer de Ronde van Lombardije, één keer Milaan-Sanremo).

Zeven renners maar in de geschiedenis slaagden erin de drie grote rondes te winnen. Toch liggen de grootste successen van Vincenzo Nibali, ook wel eens Enzino genoemd, al een tijdje achter hem. In 2019 won hij nog een bergrit in de Tour. Maar dinsdag op de vulkaan Etna, een berg die hij kent als zijn broekzak, verloor hij haast vijf minuten.

Arnaud Démare wint in Messina. Beeld Photo News

Dat het, nu hij 37 is, tijd wordt voor andere dingen, weet Nibali. Hij sprak over de tijd die hij met zijn familie en vrienden wil doorbrengen. Dat zal in Italië zijn of in het Zwitserse Lugano, waar hij sinds 2012 woont.

Want het ging Nibali, een renner van eenvoudige komaf, voor de wind. In 2010 won hij de Vuelta, hij won zijn eerste Giro in 2013 en in 2014 won hij de Tour. Nibali doorbrak in 2014 een hegemonie van Sky die al twee jaar bezig was en die na hem nog vijf jaar zou duren.

De Italiaan reed toen voor Astana, waar hij een grootverdiener was. Zijn jaarinkomen in 2013 en 2014 werd op 3 miljoen euro geschat.

Klassieke overwinningen kwamen in 2015, 2017 (Lombardije) en 2018 (Milaan-Sanremo). Voor die overwinning kreeg hij van zijn vrouw Rachele een Porsche cadeau.

Wie blijft er na het afscheid van Vincenzo Nibali nog over in het Italiaanse wielrennen? De voorbije jaren maakten we de opkomst en de val van Gianni Moscon mee. Sonny Colbrelli was een Italiaan waar de tifosi zich aan konden optrekken. Maar na een hartstilstand is de wielertoekomst van Colbrelli erg onzeker. Zodat straks alleen nog het Italiaanse tijdritfenomeen Filippo Ganna overblijft om het Italiaanse wielrennen boven de waterlijn te houden.