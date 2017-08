Neymar hartelijk ontvangen in het Parc des Princes: "Ik wil trofeeën winnen"

Voetbalster Neymar is zaterdag in het Parc des Princes voorgesteld aan de supporters van zijn nieuwe club Paris Saint-Germain. "Parijs is magisch, ik ben hier gelukkig", zei de Braziliaanse aanvaller van 222 miljoen euro voor 45.000 toeschouwers.

Onder luid applaus en enthousiaste spreekkoren ondersteund door de legendarische Braziliaanse hymne "Aquarela do Brasil" werd Neymar met een handdruk van PSG-voorzitter Nasser All-Khelaifi officieel verwelkomd. "Ik ben naar hier gekomen om de uitdaging aan te gaan. Ik wil trofeeën winnen. Ik reken daarvoor ook op de steun van het publiek", sprak Neymar de uitzinnige supporters toe. Op een podium toonde de 25-jarige Braziliaan zijn kunstjes, nadien maakte de kersverse nummer 10 een ereronde. Hij begroette daarbij elke tribune, trapte hier en daar een bal naar het publiek en schudde handen. Na zijn ereronde keerde Neymar terug naar de Auteuiltribune, waar de harde supporterskern plaatsneemt, en gooide hij zijn truitje naar de supporters.



Op vraag van PSG werd de eerste competitiewedstrijd tegen Amiens met een kwartier uitgesteld naar 17u15. De voorstelling van Neymar, die niet speelgerechtigd is voor de seizoensopener van de Parijzenaars, vond plaats om 15u45. ¿¿ @neymarjr pic.twitter.com/x12Pyt22EG — PSG Officiel(@ PSG_inside) 05/08/17 02:00 La rencontre entre @neymarjr et les supporters au Parc ! ¿¿ pic.twitter.com/T3Fw98X2cv — PSG Officiel(@ PSG_inside) 05/08/17 02:00 L'accueil de @neymarjr par le Parc des Princes et le @Co_Ultras_Paris ! Juste magnifique ¿¿ ¿¿¿¿ #BemvindoNeymarJR pic.twitter.com/14xLHY0ilc — PSG Officiel(@ PSG_inside) 05/08/17 02:00 ©EPA ©AP ©Photo News ©AFP ©EPA ©Getty Images ©AP