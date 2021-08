Neuville wint eerste Belgische WK-rally: ‘Fantastisch voor eigen publiek’

Neuville en Wydaeghe lieten even betijen in de eerste lus op vrijdag, maar in KP4 was de toon definitief gezet: eerste KP-winst en vanaf dan was de leiding in Belgische handen. Het duo in de Hyundai i20 WRC ging hard op vrijdagavond en nam dan de wedstrijd in handen. Niemand kon hen nog van de zege houden voor duizenden Belgische fans. Zowel op zaterdag als zondag konden ze controleren, om uiteindelijk als eerste de finish in Francorchamps te bereiken.

“Dit is een schitterende overwinning voor eigen publiek en tijdens een waanzinnig mooi sportevenement dat ons land op de kaart zet”, aldus Neuville in Francorchamps. “Het feit dat we over heel wat terreinkennis beschikten, heeft ons zeker geholpen, maar ook de wagen en het team waren echt top. Eigenlijk hebben we op geen enkel moment echt het onderste uit de kan moeten halen, we hebben snel kunnen controleren. Deze eerste overwinning met Martijn had er al vroeger moeten komen, in Portugal, waar ik zelf in de fout ging, of in Kenia, waar pech ons van de zege hield.

“Wat onze WK-kansen betreft, denk ik dat 38 punten verdeeld over vier wedstrijden niet onmogelijk is, maar makkelijk zal het niet worden. Anderzijds is deze 1-2 van ons team Hyundai erg motiverend voor de rest van het seizoen. Een woord van dank ook aan de fans die werkelijk fantastisch waren en op een uitzondering na zich ook voorbeeldig hebben gedragen.”

De Duitstalige Belg Thierry Neuville (33) heeft zo zijn veertiende zege in het WK rally behaald, de eerste overwinning sinds de Monte-Carlo 2020. Hij gaat daarmee voorbij aan ex-wereldkampioen Petter Solberg en komt op gelijke hoogte met zijn teamgenoot Ott Tänak en de Duitse legende Walter Röhrl. Neuville won de rally van Ieper al eerder, in 2018, maar toen als wedstrijd van het Belgische rallykampioenschap. Voor Martijn Wydaeghe is het uiteraard de eerste WK-zege uit zijn carrière. Wydaeghe is de tweede Vlaamse corijder die een manche van het WK rally wint, na Sven Smeets aan de zijde van François Duval in 2005.

Spanning in WK-stand

In de WK-stand blijft Sébastien Ogier ruim leider met 162 punten, voor Evans en Neuville die beiden 124 punten hebben. De Fransman Ogier won al vier van de acht wedstrijden dit seizoen, maar Neuville zorgt met deze zege wel dat de spanning in het WK behouden blijft. Er blijven in vier wedstrijden nog 120 punten te verdelen.