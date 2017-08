Neuville: "Ontgoocheld, maar strijd is nog niet gestreden"

Het Hyundai-team zag niet alleen Neuville, maar ook Dani Sordo vroegtijdig uitvallen waardoor ze enkel via de achtste plaats van Hayden Paddon vier luttele punten konden rapen voor het WK bij de constructeurs.



"Deze ochtend maakten we te veel kleine foutjes", zei Neuville. "Ik had vandaag ook geen goed gevoel met mijn wagen. Ik worstelde met de afstelling van mijn Hyundai. Zaterdag hebben we amper gereden waardoor ik de wagen niet voldoende naar mijn hand heb kunnen zetten voor de ritten van vandaag. Vooraf hadden we gehoopt om vooraan mee te draaien, maar dat is ons niet gelukt. Uiteraard zijn we ontgoocheld, maar de strijd is nog niet gestreden. Het kampioenschap is nog niet voorbij. Ik zal er tijdens de laatste drie rally's alles aan doen om het tij te keren."