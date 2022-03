Netflix gaat ook filmen in het wielerpeloton: ‘Fans willen meer zien dan alleen de koers’

Na de formule 1 (Drive to Survive) krijgt ook het wielrennen een Netflix-serie. Acht ploegen, waaronder het Belgische topteam QuickStep-Alpha Vinyl, laten zich volgen tijdens de komende Tour de France. Niet omdat ze er rijk van worden, maar omdat ze aan de toekomst van de sport denken.

Tom Dumoulin vertelde vorig jaar dat hij de documentaire Code geel van en over zijn ploeg Jumbo-Visma in de Tour van 2020 bewust niet had gekeken. Daarin speelde Dumoulin, zichtbaar worstelend met zijn gemoed, een hoofdrol. Om nu eens lekker naar zijn tobbende zelf te kijken, nee, daar had hij niet bijster veel trek in.

Het geeft maar aan: wanneer je als sportploeg besluit om de camera’s toe te laten krijg je het volledige pakket. Het juichen én het huilen. Het is precies wat topsport zo aantrekkelijk maakt voor het grote publiek, zegt Richard Plugge, algemeen directeur van Jumbo-Visma. Daarom is zijn ploeg ook van de partij als streaminggigant Netflix komende zomer groot uitpakt in de Tour de France voor een documentaire die in mei 2023, dus in aanloop naar de Tour van dat jaar, online moet komen.

“De wereld verandert”, zegt Plugge. “Wielrennen is nog steeds een van de populairste sporten in West-Europa, maar dat moeten we wel zo zien te houden. En liever nog: nieuwe fans aanspreken. Zij willen meer zien dan alleen de wedstrijd. Dat past bij deze tijd. Een inkijkje geven bij de ploegen helpt daarbij. Al jaren willen wij samenwerken met ploegen en wedstrijdorganisaties. Langzaam zetten we daarin wat stappen. Dit is daar een mooi voorbeeld van.”

Toch is niet iedereen overtuigd. UAE, het team van tweevoudig Tour-winnaar Tadej Pogacar, doet vooralsnog niet mee. Andere topteams als Ineos Grendiers en QuickStep-Alpha Vinyl doen juist wel mee, net als Alpecin-Fenix van Mathieu van der Poel. Plugge: “Zo’n docu werkt vanzelfsprekend het best als alle hoofdrolspelers van de partij zijn. Dus is het altijd beter als UAE uiteindelijk ook onderdeel wordt.”

F1 achterna

Netflix, dat ook in het tennis en het golf springt, bouwt met dit initiatief door op het succesvolle Drive to Survive, een serie over de formule 1 die al aan het vierde seizoen toe is. Het bracht de sport veel. Zeker in de Verenigde Staten groeide de populariteit van de autosport: veel meer tv-kijkers, volle tribunes bij de GP’s.

Richard Plugge (manager Jumbo-Visma) en Patrick Lefevere (manager QuickStep-Alpha Vinyl) stappen mee in het Netflix-verhaal. "Een nog gaver product leveren dan we nu al doen, dát is de intentie." Beeld Photo News

Dat succes heeft meegespeeld in de afweging voor Jumbo-Visma, zegt Plugge. “Maar wij zijn hier al veel langer mee bezig. Met Code geel dus, en ook al in 2013 met De Tour van Bauke.” Ook refererend aan de dopinggeschiedenis in het wielrennen: “Wij willen laten zien wie we zijn. We zijn transparant en zetten de deur open.”

Zoals de Nederlandse ploeg Argos-Shimano dat deed in de Tour van 2013 met de documentaire Nieuwe Helden: in het hart van de Tour. Daarin leerden kijkers onder meer het verhaal achter de successen van de Duitse sprinter Marcel Kittel kennen. Het team van Patrick Lefevere kwam dan weer jaren geleden met de docu One Year in Blue, een blik achter de schermen tijdens het seizoen 2016. En het Spaanse Movistar-wielerteam werkt aan een derde seizoen van zijn reeks El Día Menos Pensado.

Lucratief voor ASO

De Netflix-deal is financieel vooral interessant voor het machtige ASO, de organisator van de Tour. De deelnemende ploegen ontvangen naar verluidt zo’n 60.000 euro. Een peulenschil op de begroting van een wielerploeg. Plugge: “Op bedragen ga ik niet in, maar je moet vooral naar de lange termijn kijken. Waarde creëren voor de wielersport. Een nog gaver product leveren dan we nu al doen. Dát is de intentie.”

Zonder restricties dus. “Het moet de sportieve prestaties uiteraard niet in de weg zitten”, zegt Plugge. “Maar we zijn allemaal mensen van vlees en bloed. Dat kan soms confronterend zijn, voor een renner en misschien ook wel voor mij. Wij kijken sowieso heel scherp naar ons eigen functioneren. En ach, als je een miskleun maakt is dat vaak toch al bekend. De fan moet een mooi, reëel beeld krijgen van de enorme dreunen en van de euforie. Dat maakt sport mooi.”