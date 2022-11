Neil Youngs ‘World Record’: naïef en nobel ★ ★ ★ ☆☆

Er worden andermaal goudaders aangeboord met deze samenwerking tussen Neil Young, Crazy Horse en producer Rick Rubin. Deze langspeler lijkt nochtans veeleer ingegeven door urgentie dan door gelaagde instrumentatie of gewiekste arrangementen. Op koortsachtige, soms zelfs naar existentiële wanhoop riekende wijze probeert Young je aan zijn kant te krijgen.

World Record zoekt aansluiting bij Barn (2021) met ecologische thema’s. Net als die voorganger verspilt Young amper tijd aan zorgvuldig weefwerk. De songs zijn van foefjes ontdaan, gitaren briesen en schuimbekken, bassen derailleren en zelfs tijdens de rustpunten op de plaat lijkt een rauwe energie-van-de-eerste-opname te primeren.

De stem van Ome Neil weifelt en wankelt al vanaf de ouverture ‘Love Earth’. Maar zijn woorden raken meestal doel. “Because the Earth has held me so/I never will let go”, klinkt het in de straathondenblues van ‘The World (Is in Trouble Now)’. Elders hoopt hij hardop: “We can bring the seasons back/Can you imagine that?” Dat hij een schijnbare ode aan de vervuilende ‘Chevrolet’ dertien minuten lang (briljant!) laat uitdijen, lijkt in dat opzicht een inconsistentie.

World Record is namelijk een nobele oproep tot protest en actie. Het kost geen moeite om de spot te drijven met de naïeve pleidooien van Young. Maar je wordt sowieso bij je nekvel en lurven gegrepen wanneer ‘Break the Chain’ een ruw duet uitspeelt tussen de feedback van Young en de slidegitaar van Nils Lofgren.

Zal World Record zo’n impact hebben als het iconische Harvest (1972), dat straks zijn jubileum viert? De kans zit er niet meteen in dat Youngs ecologische boodschap ingang vindt in elfendertig sponzige hersentjes van jonge fans. Maar wanneer de apocalyps ingezet wordt, kun je nog even je hart ophalen aan deze ongeslepen juweeltjes van jamsessies.

World Record is verschenen bij Warner.