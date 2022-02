Negen maanden na zijn hartstilstand staat Christian Eriksen weer (even) op het voetbalveld

Eriksen zal de eerste topvoetballer zijn die met een pacemaker gaat spelen, een zeer geavanceerd model in zijn geval. Omdat spelen met een pacemaker in het Italiaanse voetbal niet bleek te zijn toegestaan, zag hij zich gedwongen om Inter Milan te verlaten. In het najaar trainde hij met Ajax mee en even leek het erop dat hij naar zijn oude club zou terugkeren.

Achter de schermen was Brentford echter bezig om de clubloze en transfervrije Deen aan te trekken. Dat is geen toeval, want de Premier League-club heeft een Deense eigenaar, een Deense trainer en al vijf Deense spelers. Manager Thomas Frank is een oude bekende van Eriksen. Hij was coach van het Deense jeugdelftal toen Eriksen daar als 17-jarige speelde.

Emotie

Een paar weken geleden brachten de ‘Bees’ een emotionele promotievideo uit over de terugkeer van Eriksen naar het voetbal. Voor de stadsderby tegen Crystal Palace liep hij met een rood-witte sjaal om zijn hals het veld op, naar de middencirkel, een moment dat emotie opriep. Tientallen Brentford-fans droegen shirtjes met de naam van de 109-voudige international en oud-speler van Tottenham Hotspur.

Tijdens een persconferentie, vrijdag, heeft de spelverdeler gezegd zich prima te voelen, acht maanden nadat hij op het veld van het Parken stadion in Kopenhagen tussen leven en dood zweefde. Tegenover zijn nieuwe collega’s liet hij weten dat ze hem gewoon net zo hard moeten aanpakken als ieder andere speler. Alleen bij het passeren van de beveiliging op luchthavens zei hij iets te merken van zijn pacemaker.

Brentford kan de middenvelder goed gebruiken. De promovendus beleeft na een goede eerste seizoenshelft een dip. Het heeft vijf competitiewedstrijden op rij verloren, waardoor het vijftiende staat. Vanaf de tribune zag Eriksen een evenwichtig duel tussen de Londense clubs. Spelend zonder steraanvaller Ivan Toney wist Brentford het iets sterker geachte Crystal Palace op 0-0 te houden.