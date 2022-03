Nee, Van der Poel was niet in Spanje om aan het strand te liggen

Toen Van der Poel (27) zijn crossperiode na Heusden-Zolder, op 27 december, abrupt stopzette wegens rugpijn was Alpecin-Fenix formeel: de renner moest rusten. Een carrière duurt langer dan één klassieke lente.

Van der Poel hervatte eind januari het fietsen. De rug? Oké, soms wat hinder. Een revalidatie gaat nooit louter in stijgende lijn. Op 10 februari vloog hij naar Spanje voor een stage.

De eerste dagen sliep Van der Poel in een kamer op zeeniveau. Nadien werd er wel hoogte gesimuleerd, eerst op 1.800 meter, nadien hoger. Wanneer Van der Poel maandag een einde maakt aan zijn verblijf in Denia zal hij vier weken op hoogte hebben geslapen. Dat is meer dan Wout van Aert, die in februari twintig dagen op stage was op Tenerife.

De invulling van beide hoogtestages was wel totaal verschillend. Van Aert had al tweeënhalve maand basistraining met twee ploegstages plus een halve crosswinter in de benen. Hij trok naar de Teide-vulkaan om er specifiek te werken in functie van het voorjaar. Dat resulteerde meteen in winst in de Omloop.

Van der Poel heeft in januari een maand platte rust moeten inlassen. Van basisconditie was weinig sprake. In de eerste trainingsritten was de Nederlander een speelbal van de andere profs. Hij wilde in Spanje vooral fietsplezier en volume opdoen. Dat is gelukt. Dagen van meer dan zeven uur en 3.000 hoogtemeters werden niet geschuwd.

Naast volume trainde Van der Poel ook wat intensiteit. Donderdag werkte hij nog drie blokken van zes minuten af aan 450 watt, zo is af te lezen op de sportapp Strava. Nu moet hij nog werken aan zijn hardheid en snelheid. Crossen was ideaal geweest. Helaas. Trainingen achter de brommer zijn een alternatief.

Geen Sanremo

Milaan-Sanremo volgende zaterdag komt net te vroeg. Bovendien: voor koershardheid kun je enkel in het slotuur van Milaan-Sanremo terecht. De eerste zes uur worden in een egaal ‘toeristentempo’ afgelegd. Zijn ploeg verkiest een rittenkoers boven eendagswerk. Van keuzestress is geen sprake. De Ronde van Catalonië is te lastig en Alpecin-Fenix rijdt er niet. De Wielerweek Coppi & Bartali (22-26 maart) is de enige optie.

Een alternatief pakket van eendagskoersen ligt ook niet voor de hand. In 2019 deed Van der Poel competitieritme op in Nokere Koerse en GP Denain. Die wedstrijden op 16 en 17 maart plus Bredene-Koksijde (18 maart) komen te vroeg. Eerst Coppi & Bartali en dan Dwars door Vlaanderen in de aanloop naar de Ronde van Vlaanderen is het uitverkoren scenario.

Of hij meteen meedoet voor de zege? Hij heeft er in ieder geval een patent op. 2019: winst in zijn eerste koers. 2021: winst in zijn eerste koers. Na de voorjaarsbreak in 2021: winst in zijn tweede koers. Wanneer Van der Poel koerst, is het voor winst. Dat beseft ook Van Aert: “We moeten meteen rekening houden met Van der Poel.”