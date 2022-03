Nee, een epische Ronde zoals in 1985 wordt het niet

De dikke truien mogen deze week weer uit de kast. Volgens VTM-weerman David Dehenauw volgt komende nacht een koudeprik en kan er in Vlaanderen sneeuw vallen. “Maar die zou zondag verdwenen zijn.” De ochtendtemperaturen dit weekend leunen wel tegen het vriespunt aan.

Er valt tijdens de Ronde normaal geen regen. Die voorspelling maakt dat het peloton niet bepaald tegen een huiveringwekkende Ronde aankijkt. Sommige renners zoals Tiesj Benoot houden zelfs van de koelte. “Hoe kouder zondag, hoe beter”, zei hij na Dwars door Vlaanderen.

Mathieu van der Poel heeft het graag minder koud. “Ik hoop dus dat het nog verandert. Maar zolang het droog blijft, valt de koude wel mee. Volgens mijn weer-app geven ze 8 à 9 graden. Ik ga mij op die temperaturen voorbereiden.”

Slechts 24 volhouders

Regen of geen regen maakt dag en nacht verschil, zegt ook ex-prof Eric Vanderaerden. Hij won de Ronde in 1985, in apocalyptische omstandigheden met slagregen en hagel. Slechts 24 renners van de 173 starters bereikten de finish.

“Gezien de omstandigheden blijft dat mijn meest heroïsche zege”, blikt Vanderaerden terug. “In 1985 was het niet alleen koud met drie graden, het goot ook water, water en water van start tot finish. Nu verwachten ze geen regen. Het is wel koud, maar niet zoals in een Elfstedentocht. En zelfs mocht het vriezen bestaat het niet dat renners met de huidige thermische kledij kou kunnen lijden bij droog weer.”

De tijden zijn volgens Vanderaerden niet meer te vergelijken. “De renners kunnen nu vijf of zes lagen kledij aantrekken: dik of dun, met of zonder mouwen. Ze zullen zondag vertrekken met twee of drie lagen en afhankelijk van de opwarming kledij uitspelen. Wij droegen vroeger een koerstrui en één vest om erover te doen.”

Toch kan de koude zondag een rol spelen, meent Vanderaerden. “Er zijn renners die slechter presteren als het minder dan vier graden is, er zijn er die beter zijn als het dertig graden is. Het kan in het hoofd spelen als renners nu al naar het weerbericht kijken: oei, zondag is het maar twee graden.”

Van zijn part mag er best nog eens een editie van de Ronde van Vlaanderen komen met even hels weer als in 1985. In een verder verleden gold ook de Ronde van 1951 als legendarisch. De Italiaan Fiorenzo Magni won toen een editie getekend door striemende regen, hagel en sneeuw bij vrieskou. Toen bereikten 30 van 196 renners de finish.

“Dat maakt deel uit van de koers”, zegt Vanderaerden. “Vorig jaar was het eerste gedeelte van Parijs-Roubaix ook nat met regen, later droogde het op en zagen de renners eruit als marsmannetjes. Bijzonder weer kan koersen historisch maken. Zo word je een flandrien. Mijn zege in 1985 springt er daarom zo bovenuit dat ze er mij elk jaar bij de Ronde opnieuw over aanspreken. Ik ben daar best trots op.”