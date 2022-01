Nederlandse trainer Alfred Schreuder tekent contract van onbepaalde duur bij Club Brugge

De handtekeningen zijn nog niet gezet, maar straks wordt Alfred Schreuder de nieuwe coach van Club Brugge. De ex-assistent van FC Barcelona tekent wellicht vandaag nog een overeenkomst van onbepaalde duur - een contract zoals Philippe Clement er afgelopen zomer eentje tekende.

Nederlandse media berichtten vanmiddag over een termijn van anderhalf jaar, maar dat is niet van toepassing. Momenteel worden de laatste punten en komma’s gezet, bedoeling is dat Schreuder zo snel mogelijk tekent en vervolgens afreist naar Marbella.

Carrière

Schreuder diende in oktober mee op te stappen bij FC Barcelona als assistent van Ronald Koeman. Eerder werkte hij zes jaar lang bij FC Twente, onder meer als hulptrainer van Michel Preud’homme en ook één seizoen als hoofdtrainer.

In 2019-2020 was Schreuder hoofdtrainer bij het Duitse Hoffenheim, waar-ie vier jaar daarvoor onder Huub Stevens en Julian Nagelsmann assistent was. Wegens “een gebrek aan ambitie bij het bestuur” stapte hij op bij de Bundesligaclub - tot dusver zijn enige klus als hoofdtrainer in één van de grote competities.

Verder maakte de Nederlander het Europese topseizoen van Ajax mee als assistent van Ten Hag (Ajax), waar hij net als onder Koeman veel ervaring opdeed in het internationale voetbal. De reden ook waarom Club Brugge bij Schreuder uitkwam.