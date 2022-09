Nederlandse Ellen van Dijk voor de derde keer wereldkampioen tijdrijden

Voor de 35-jarige Van Dijk is het haar derde WK-goud tegen de klok. De Nederlandse werd voor het eerst wereldkampioene in 2013 in het Italiaanse Firenze. Vorig jaar pakte ze de wereldtitel in Brugge. Lotte Kopecky eindigde als negende op 1:50 van Ellen van Dijk. Julie Van de Velde werd 22e op 3:41.

Het goud bij de beloften (U23), die samen met de elite in actie kwamen, was voor de Italiaanse Vittoria Guazzini. Zij klokte af op 52 seconden van Ellen van Dijk, goed voor de vierde tijd in totaal.

Goede voorbereiding

Van Dijk had zich fysiek terdege voorbereid op de tijdrit bij de wereldkampioenschappen wielrennen in Australië. Maar meer nog weet ze haar zondag veroverde derde wereldtitel aan het mentale aspect. “Ik had een mooi jaar achter de rug in de regenboogtrui. Dit was eigenlijk niet mijn parcours. Ik dacht: ik geef alles en het podium halen zou mooi zijn”, vertelde de 35-jarige Nederlandse nadat ze haar vorig jaar in Brugge veroverde titel met succes had verdedigd. In Florence was ze in 2013 al eens de beste van de wereld geweest en dit voorjaar veroverde de renster van Trek-Segafredo ook het prestigieuze werelduurrecord.

Van Dijk was eerder naar Australië afgereisd dan haar concurrentes als de Australische Grace Brown (zilver), de Zwitserse Marlen Reusser (brons) en Annemiek van Vleuten (zevende), die alle drie nog de Vuelta voor vrouwen hadden gereden. “Ik heb me goed voorbereid met mijn coach Josu Larrazabal en mijn vriend Benjamin. Maar ik heb steeds gedacht: lukt het niet, dan heb ik nog steeds een mooi jaar gehad.”