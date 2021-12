Nieuws Wielrennen

Nederlands wegkampioene Amy Pieters wordt in slaap gehouden na zware val op training

Amy Pieters. Beeld ANP

De Nederlandse wielrenster Amy Pieters is gisteren in het ziekenhuis van het Spaanse Alicante aan haar hoofd geopereerd. Daarbij is door de artsen de druk in haar hoofd weggenomen die was ontstaan door de val die ze eerder op de dag maakte tijdens een wegtraining. Pieters wordt de komende dagen in slaap gehouden, zo bevestigt haar ploeg Team SD Worx vandaag.