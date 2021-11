Nederland verspeelt zeker WK-ticket in Montenegro: ‘Dit zorgt voor onrust’

De charter Schiphol-Doha was bijna geboekt. En toen Memphis kort na rust de 0-2 scoorde tegen Montenegro gingen ook de bondsbobo’s in Zeist al op zoek naar een leuk hotelletje in Qatar. Maar ze zijn er nog niet. Twee late goals van Vukotic en Vujnovic zorgden ervoor dat Nederland morgen alsnog vol aan de bak moet tegen Noorwegen.

Ook analist Youri Mulder was verrast dat Nederland de zekere kwalificatie uit handen gaf. “Het was zo’n typische wedstrijd op verplaatsing van een beter land tegen een klein land”, zegt hij. “Het ging moeizaam, maar uiteindelijk verwacht je wel gewoon dat Nederland die wedstrijd zou winnen. Louis van Gaal moet er net zo over gedacht hebben, ook al was het voetbal gewoon echt niet goed. Dat middenveld draaide niet. Wijnaldum was zwak, Klaassen kwam er niet uit en ook De Jong had het moeilijk.

“Montenegro voetbalde heel compact, maar toch kwamen we 0-2 voor. En plots ging Van Gaal wel heel erg veel wisselen. Hij haalde Wijnaldum en Frenkie de Jong naar de kant, en ook al waren ze niet top, dan geef je automatisch toch het signaal aan je groep dat het binnen is en dat de tegenstander niet meer kan terugkomen. Maar na die aansluitingstreffer sloeg de angst in de benen. Die goals van Montenegro vielen ook uit momenten waar nooit nog een goal uit voortkomt - nou ja, nu wel dus. Het is niet te begrijpen dat Nederland op zo’n manier een makkelijke WK-kwalificatie uit handen geeft. Je moet dat professioneel kunnen vasthouden, maar iedereen leek wel met andere dingen bezig.”

Ook Noa Lang ging mee ten onder. “Hij viel in aan de linkerkant, maar hij zit niet in zijn allerbeste vorm. Hij is bij Oranje niet dat ‘braniemannetje’ dat hij bij Brugge is. En Lang moet het wel hebben van die branie.”

Van Gaal reageerde achteraf - hoe kan het ook anders - wat kribbig op vragen van de NOS. “Oh, dus het is mijn schuld?”, zei hij wat chargerend, lacht Mulder. “Maar hij is deels natuurlijk wel verantwoordelijk. Teun Koopmeiners, die het geweldig doet bij Atalanta, viel bijvoorbeeld dramatisch in. Het is echt vreemd hoe wij een tegenstander die geen kant meer op kon, toch weer in de wedstrijd hebben laten komen.” Tikkeltje arrogant? “Neen, arrogantie was het zeker niet, eerder onderschatting.”

En dus moet Nederland vliegensvlug het geweer van schouder veranderen. De zekere kwalificatie moet plots toch nog worden afgedwongen op het veld, morgen tegen Noorwegen. “Draai of keer het hoe je wil, dit zorgt voor onrust. Normaal was je zaterdagavond relaxed die kwalificatie gaan vieren en eens lekker gaan eten. Om nadien huiswaarts te keren en heel ontspannen te trainen om die wedstrijd tegen Noorwegen voor te bereiden. In vijf minuten is de situatie 180 graden gedraaid en die knop moet nu heel snel om. Want als het dinsdag even tegenzit, dan eindigt Nederland gewoon achter Noorwegen en Turkije. Bijkomend euvel is dat er door de verstrengde coronamaatregelen geen publiek wordt toegelaten in de Kuip. Dat wordt weer een vreemde wedstrijd zonder de steun van het publiek.”

Doemscenario

Noorwegen geraakte zaterdag, nog voor Oranje aan de bak moest, niet voorbij Letland. Zonder hun aan de heup geblesseerde topspits Erling Braut Haaland bleven ze op een 0-0-gelijkspel steken tegen Letland. “Nog voor wij in actie kwamen, waren die Noren dus knock-out geslagen”, vervolgt Mulder. “Wij hebben een bokser die uitgeteld op de mat lag weer springlevend gemaakt. Zij hebben plots niets meer te verliezen.”

Sinds 1998 miste Noorwegen vijf WK’s op rij, nu staan ze op één zege van de WK-eindronde. “Noorwegen is wat mij betreft 50% van zijn kwaliteiten kwijt door het uitvallen van Haaland. Sorloth of Solbakken, dat is toch minder. Ook Thorstvedt zit bij Genk niet in zijn allerbeste vorm. Of het moet zijn dat Joshua King van Watford de boel voor ons nog komt verpesten. Ik houd er geen rekening mee, maar ik hield er ook geen rekening meer mee dat Montenegro nog twee keer zou scoren.”

Aan een doemscenario zoals in 2001, toen Louis van Gaal er niet in slaagde om Oranje te plaatsen voor het WK in Japan en Zuid-Korea, worden ze in Nederland liever niet herinnerd.