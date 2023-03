Nederland ontzegt Belgen begeleiding van vaste coach, Stijn Desmet snelt nog naar zilver

Stijn Desmet had alle reden om alle gelukkig te zijn. De 24-jarige shorttracker sloot het WK in Seoul af met het beste resultaat in zijn carrière af: zilver op de 1.000m, een fractie beter dan de twee bronzen medailles van vorig jaar op de 500m en 1.500m. En dat na zijn Europese titel op de 1.000m in januari, opdracht meer dan volbracht.

Maar broer en zus Desmet zaten er tijdens hun perspraatje eerder beteuterd bij. Van Hanne Desmet viel dat nog te begrijpen: zij trok naar Korea om goud te winnen. Of toch minstens op het podium te staan. Anders zou ze het WK als een mislukking ervaren, zei ze. Vier duizendsten van een seconde scheidden haar zaterdag van het brons op de 1.000m, op de 1.500m moest ze genoegen nemen met de zesde plek. Het gemengde aflossingsteam reed in de finale ook nooit in een medaillepositie.

“Ik presteerde ondermaats”, erkende Hanne Desmet, die in januari eveneens EK-goud won. “Ik reed niet fel genoeg. Het was telkens net niet. Ik kwam elke keer te laat. Maar ik ben beter dan ik heb laten zien. Fysiek sta ik echt sterk voor het WK, jammer dat het er niet is uitgekomen. Fysiek was ik klaar, mentaal niet. Wat maakte dat ik de verkeerde beslissingen nam.”

De 26-jarige Mechelse legde zo meteen de vinger op de wonde. Maandag, kort na hun aankomst in Korea, kregen zij en haar broer namelijk te horen dat Annie Sarrat hen niet zou begeleiden tijdens het WK. Sarrat is assistent-bondscoach bij Oranje maar staat tijdens competities de Belgen bij, of dat was toch de afspraak. “Zo’n verandering binnen de staf van je team, dat nam het vertrouwen wat weg”, zei Hanne Desmet. “We zijn het gewend om met dat Nederlandse team samen te werken”, vulde Stijn aan. “Het doet er geen goed aan als dat ineens overboord wordt gegooid.”

De twee Belgen konden nog wel een beroep doen op hun gebruikelijke Nederlandse materiaalman, maar de voorbereiding en evaluatie van de races werd in Korea gedaan door de Belgische bondscoach Ingmar van Riel, overigens ook een Nederlander. “De Nederlandse schaatsers waren zelf ook verbaasd over de beslissing,” vertelde Hanne Desmet nog. “Veel empathie toonden ze er in elk geval niet voor.”

Het is niet lastig raden naar de reden waarom Sarrat van haar oversten plots geen groen licht meer kreeg om hen te coachen: Hanne en Stijn Desmet zijn uitgegroeid tot echte concurrenten. Sinds 2019 trainen zij op dagelijkse basis samen met de beste Nederlanders in Heerenveen. Daar waren de Nederlanders bij gebaat - ze kregen er kwalitatieve trainingspartners bij - maar de Belgen duidelijk nog meer. Het gevaar bestond dat de leerling de meester zou overtreffen, wat al het geval was op het EK en in de finale van de Wereldbeker: twee keer was Desmet olympisch kampioene Suzanne Schulting te snel af.

En dan speelt de harde wet van de topsport. De Nederlandse schaatstop besliste om twee sterke rivalen te kortwieken: gedaan met de steun. “Toch wel triestig dat ze ons ineens niet meer wilden begeleiden. Ik kon de knop gelukkig wel snel omdraaien. Op het ijs zie of hoor ik toch niet veel. Ik zit wat meer in mijn eigen wereldje dan Hanne.” Hanne: “Dat is geen nieuws dat je wil krijgen in de week van een WK.”

Meteen staat ook de afspraak om tot de Winterspelen van 2026 samen te werken op de helling. Over een week sluiten Hanne en Stijn Desmet hun seizoen af op het BK en daarna gaan ze nadenken over een plan B. Lang niet ondenkbaar dat ze uitwijken naar een ander land, zoals de States, om daar met topschaatsers te trainen.