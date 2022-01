Nederlaag van Osaka voelt toch aan als overwinning

Titelverdediger Naomi Osaka werd op de Australian Open al in de derde ronde uitgeschakeld. Toch boekte ze in Melbourne haar grootste overwinning. Na een turbulent jaar en een pauze van vier maanden stond de Japanse superster weer met plezier op de baan.

“Ik ben God niet. Ik kan niet elke wedstrijd winnen”, zei de 24-jarige Osaka na haar nederlaag tegen de twintigjarige Amerikaanse Amanda Anisimova (6-4, 3-6, 6-7). “Ik had een heel andere instelling dan tijdens mijn laatste wedstrijd op de US Open vorig jaar. Ik ben heel blij hoe het is gegaan.”

De opgefriste tennisdiva maakte op de Australian Open haar rentree als de nummer veertien van de wereld. “Osaka is een heel inspirerend persoon. Ze is authentiek en durft echt te zeggen hoe ze zich voelt. Ik weet dat ze een heel moeilijke periode heeft gehad en voel met haar mee. Ze is een groot kampioene”, zei Anisimova, de mondiale nummer zestig.

Exact een jaar geleden won Osaka op de Australian Open haar vierde grandslamtitel. De tenniswereld leek aan haar voeten te liggen. Maar de druk die het succes met zich meebracht leidde tot depressieve gevoelens bij de best betaalde sportvrouw ter wereld. Waar deed ze het eigenlijk voor?

Persboycot

Ze trok zich terug op Roland Garros, nadat ze het nodige rumoer had veroorzaakt door te zeggen dat ze geen persconferenties meer zou doen. Het Japanse boegbeeld meldde zich af voor Wimbledon en werd op de Olympische Spelen in eigen land al in de derde ronde uitgeschakeld, evenals op de US Open. Tennis maakte haar niet langer gelukkig, bekende ze.

“De ommekeer kwam na de US Open”, zei Osaka eerder deze week. “Ik zat thuis en bedacht me dat ik nog zoveel dingen wil bereiken als tennisster. Ik ben nog niet klaar, al weet ik dat niet altijd alles perfect verloopt. Mijn belangrijkste doel voor dit jaar is dat ik altijd lol heb als ik op de baan sta en dat, als ik verlies, ik mezelf niets kan verwijten.”

De Japanse Osaka is niet de enige grandslamwinnares die al vroegtijdig werd uitgeschakeld in Melbourne. Garbiñe Muguruza (winst op Wimbledon en Roland Garros) verloor in de tweede ronde van Alizé Cornet uit Frankrijk. De Spaanse nummer drie van de wereld reikte twee jaar geleden nog tot de finale in Melbourne.

Ook de verrassende US Open-winnares Emma Raducanu kon de hooggespannen verwachtingen niet waarmaken. Het negentienjarige tennistalent, dat eind vorig jaar door de BBC werd uitgeroepen tot sportpersoonlijkheid van het jaar, ging in de tweede ronde onderuit tegen Danka Kovinic uit Montenegro.

Zij zal het toernooi met een ander gevoel hebben verlaten dan de teruggekeerde Osaka. “Ik ben zeker trots op mezelf voor wat ik hier heb laten zien. Ik was gefocust en heb geen dip gehad. Hopelijk kan ik dit goede gevoel dit seizoen vasthouden en nog beter worden.”