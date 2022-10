Nederlaag te veel voor Mazzu? Anderlecht verliest van Zulte Waregem na tumultueuze match

Zit Felice Mazzu zondag nog op de bank tegen Standard? Zijn ploeg knokte zich op karakter vanuit een geslagen positie naar een voorsprong, maar moest de overwinning finaal toch weer prijsgeven. Na de rode kaart voor Arnstad en op een verzopen speelveld kantelde de partij nog helemaal. Invallers Sissako en Gano deelden Anderlecht hun zevende competitienederlaag toe.

BEKIJK: Mazzu reageert op de nederlaag tegen Zulte Waregem

Tip voor het referee department: Nicolas Laforge neemt best even een break. Wat de brave man de eerste helft aan de Gaverbeek allemaal bezielde is ons een raadsel. Je moet er als supporter maar je kopje zien bij te houden op zo’n donderdagavond. Wat zich rond het halfuur afspeelde tartte alle verbeelding, dachten we. Het zou nadien nog erger worden. Fábio Silva duwde op aangeven van Murillo de 1-1 door de benen van Louis Bostyn. In Tubeke keken ze minstens vier minuten naar de fase om Laforge dan naar het scherm te roepen. Tel daar gerust nog eens drie minuten bij waarna Laforge de goal van Anderlecht afkeurde om paars-wit... doodleuk een penalty te geven. In een fase vóór de gelijkmaker was Derijck doorgegaan op de enkel van de Portugees. Derijck kreeg daar geel voor, dat had rood moeten zijn. Anderlecht zag z’n goal dus geannuleerd,

Silva trapte Sporting vanop de stip wel langszij. In de laatste van de zeven minuten blessuretijd raakte Zeno Debast Alieu Fadera in het gezicht met de elleboog. Rechtstreeks rood vond Laforge, de VAR maande hem opnieuw aan een spurtje richting monitor te trekken. Rechtstreeks rood was overdreven, maar Debast had al geel en een tweede gele kaart was het zeker. Laforge annuleerde de rode kaart, gaf een vrijschop aan Essevee, maar trok geen tweede geel voor Debast. Fout, na fout, na fout van Laforge. Iederéén gefrustreerd bij de 1-1-ruststand.

Beeld Photo News

Het geklungel van Laforge veranderde niets aan de dramatische manier waarop Anderlecht dik 50 minuten eerder aan de match was begonnen. Miroshi zwiepte een bal voor doel en Jelle Vossen plaatste zijn kopbal prefect in het hoekje. Vertonghen en N’Diaye stonden mekaar aan te gapen, niemand die in duel ging. De spelersgroep mag zo vaak roepen als ze willen dat ze de trainer voor de volle honderd procent steunen, als je zó aan een wedstrijd begint lijken het niets dan holle kreten.

De trainers die dit seizoen al het vaakst van spelers wisselden kozen grappig genoeg elk voor dezelfde elf als afgelopen weekend. Felice Mazzu had nochtans het vertrouwen behouden in de elf die tegen Club Brugge misschien wel de beste van het seizoen hadden gespeeld. Mét Stroeykens op het middenveld, mét de jonge Lucas Stassin in steun van Fábio Silva. Van dezelfde intensiteit was geen sprake, Anderlecht verloor elke tweede bal. Rode lantaarn Zulte Waregem raakte ook nog paal en lat voor rust. Het beetje zelfvertrouwen glipte Anderlecht weer snel door de handen, Mazzu verschool z’n hoofd in z’n kap.

Beeld BELGA

De meegereisde fans van Anderlecht hadden dan al laten weten wat ze ervan vonden. “Op 5 maanden tijd hebben jullie 3 jaar verprutst”, lazen we op een spandoek. De tijd dat Kompany aan het roer stond. Er volgden nog boodschappen: “Mislukte mercato, wisselvallige spelers en gebrekkig spelsysteem.” Iederéén kreeg een veeg uit de pan, bestuur, spelers én trainer. Maar kijk. Middenin in een wolkbreuk kon Anderlecht toch de rug rechten. Jan Vertonghen verstuurde een voorzet, de ingevallen Yari Verschaeren legde in één tijd af tot bij Diawara en de Guineeër vlamde in één tijd binnen. Allemáál vlogen ze in de armen van Felice Mazzu. Hoedt, Vertonghen en Diawara. Het moet zijn dat Mazzu toch iéts goed doet met deze groep?

Twintig minuten voor tijd ging Laforge nog eens naar het scherm. Een armbeweging van Arnstad in het gezicht van Tambedou werd rood voor Arnstad. Nog een echte karaktertest voor Anderlecht in helse omstandigheden. Paars-wit overleefde niet. De ingevallen Abdoulaye Sissako maakte de gelijkmaker, Gano deed de Gaverbeek in blessuretijd ontploffen. De nederlaag te veel voor Anderlecht en Mazzu?

Beeld Photo News

Beeld BELGA