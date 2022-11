NBA-ster Irving dribbelt zich vast in complotten en antisemitisme

Het Amerikaanse basketbalseizoen is nauwelijks onderweg of bij Brooklyn Nets, een van de titelpretendenten, is de puinhoop al niet meer te overzien. Hoofdrolspeler in een donkere soap is Kyrie Irving, die op sociale media een link naar een antisemitische documentaire deelde.

Vorige donderdag werd de bekende spelverdeler Kyrie Irving (30) geschorst door zijn club. Brooklyn acht Irving, een notoir complotdenker, momenteel “niet geschikt om verbonden te zijn” aan de Nets, viel te lezen in de verklaring. Daardoor moet een van de betere spelers uit basketbalcompetitie NBA ten minste vijf wedstrijden wegblijven.

Het begon met een bericht op Twitter. Irving linkte naar een documentaire waarin wordt beweerd dat Joden de media en banken controleren, verantwoordelijk zijn voor de slavernij en racisme tegen de zwarte bevolking en de Holocaust verzonnen om hun machtspositie te behouden. “Geschiedenis moet voor niemand verborgen blijven”, schreef Irving erbij.

Bij een persconferentie weigerde hij enkele dagen later de inhoud van de film te veroordelen en ruziede hij met journalisten. Hij had slechts een link geplaatst, sprak de sterbasketballer, en de documentaire niet gepromoot. “Stop met me te ontmenselijken”, zo beet Irving van zich af. Na zes minuten haalde de pr-afdeling van Brooklyn hem weg bij de microfoons.

Geen excuses

Zowel de NBA als spelersvakbond NBPA, waarvan Irving vicevoorzitter is, kwam met verklaringen waarin antisemitisme en haat werden veroordeeld, maar nergens werd de naam van Irving genoemd. Brooklyn bracht de speler in contact met de Anti-Defamation League (ADL), een organisatie die zich inzet tegen haat en discriminatie. In een gezamenlijke verklaring zei Irving zich bewust te zijn van “de negatieve impact van mijn bericht voor de Joodse gemeenschap” en verklaarde hij “zijn verantwoordelijkheid” te nemen. Ook zou hij 500.000 dollar aan de ADL doneren.

Voor NBA-baas Adam Silver was het niet genoeg. Net als veel anderen wilde hij excuses horen. Toen Irving donderdag voor het eerst weer voor de microfoons verscheen, weigerde hij in duidelijke bewoordingen te beantwoorden of hij antisemitische denkbeelden heeft. Opnieuw liet hij na zich te verontschuldigen. Voor de Nets was het genoeg aanleiding voor een schorsing, die leidde tot speculatie over het einde van Irvings dienstverband in Brooklyn, of mogelijk zelfs de NBA.

Aarde is plat

De competitie zit al jaren in de maag met Irving, een populaire, soms briljante basketballer, maar tegelijk een onnavolgbare, zelfbenoemde vrije denker die zich gevoelig toont voor complottheorieën. Irving wil een “baken van licht” zijn. Niet hij maar de massa wordt volgens hem verblind door leugens.

Het begon nog relatief onschuldig, toen de man uit de staat New Jersey beweerde dat de aarde plat was. Ook buiten wetenschappelijke kringen werd er vooral om gelachen. Irving was toen nog spraakmakend vanwege zijn spel, zijn duizelingwekkende dribbels. Bij Cleveland Cavaliers won hij in 2016 een kampioenschap aan de zijde van LeBron James.

Irving in de topper tegen Milwaukee Bucks. Beeld AP

Brooklyn beleefde nog weinig plezier aan hem. Sinds zijn komst in 2019 ontbrak Irving vaak. Vorig jaar ontbrak hij omdat hij zich niet wilde laten vaccineren tegen het coronavirus. Door de regels in New York mocht hij in thuiswedstrijden niet spelen, waarna Brooklyn besloot hem niet in te zetten. Toen het laat in het seizoen spannend werd, kwam de club terug op dat besluit.

Het dwaalspoor waarop Irving zich begeeft leidde hem in september naar een oude video van Alex Jones, de inmiddels veroordeelde complotdenker die jarenlang de nabestaanden van een schietpartij op een lagere school in Connecticut terroriseerde. Het drama zou volgens Jones in scène zijn gezet. Irving distantieerde zich vorige week van die bewering, maar bleef achter het filmpje staan dat hij had geplaatst. Daarin sprak Jones over een zogenaamde New World Order, een verborgen, globale elite die de wereld zou controleren, onder meer met het verspreiden van ziekten en virussen. “Dat klopt”, zei Irving.

Vrijdag rond middernacht, enkele uren na de bekendmaking van zijn schorsing, bood hij via Instagram alsnog zijn excuses aan voor het plaatsen van de antisemitische documentaire en “de pijn die ik heb veroorzaakt”. De schorsing zal waarschijnlijk blijven staan.

Coachwissel

De pr-afdeling in Brooklyn heeft momenteel de handen vol. In dezelfde week werd coach Steve Nash ontslagen vanwege tegenvallende resultaten. Als vervanger zou de club Ime Udoka op het oog hebben. Die werd op zijn beurt voor een seizoen geschorst door Boston Celtics vanwege ongepast gedrag richting een vrouwelijke collega. In Kevin Durant heeft de club daarbij een ontevreden sterspeler die in de zomer een vertrek probeerde te forceren. Toen niemand voldoende ruilwaar bleek te hebben, bleef hij toch maar in Brooklyn.

Volgens de krant New York Post verkochten de Nets dit jaar de minste seizoenkaarten van alle NBA-clubs. Soms is het stil in het Barclays Center. “Dat begrijp ik wel”, zei technisch directeur Sean Marks toen hij de door Irving gestichte brand probeerde te blussen. “Ik ben ook niet trots op de situatie waarin we ons nu begeven.”