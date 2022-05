Natuurtalent Doncic brengt Dallas stap dichter bij NBA-finale

Op YouTube is er een filmpje te zien met de jonge Luka Doncic. In zijn kamer gooit hij met een balletje naar een kleine basketbalring, zo een die aan de muur hangt. Hij dunkt zelfs een keer.

Dat de Sloveen talent had, werd al snel duidelijk. “Hij is ermee geboren”, zei mama Mirjam Poterbin in een interview aan Eurohoops. “Vanaf het moment dat hij begon te stappen, deed hij dat met een bal in de hand.”

Op zijn dertiende werd Doncic door Real Madrid weggehaald bij Olimpija Ljubljana. “Een moeilijke beslissing”, stelde Poterbin, “misschien wel de moeilijkste die ik moest maken in mijn en zijn leven. Hij ging naar een nieuwe stad. Helemaal alleen. Zonder familie, zonder vrienden. Bijna niemand sprak er Engels, dus het was hard.”

Doncic paste zich uiteindelijk wonderwel aan in de Spaanse hoofdstad. “Na verloop van tijd leerde ik de taal en ging het communiceren makkelijker”, zei hij daar zelf over. De Sloveen was 16 jaar, 2 maanden en 2 dagen toen hij zijn competitiedebuut maakte voor het eerste elftal van Real Madrid. Zijn liefde voor de Madrilenen is sindsdien eeuwig. Vandaar dat hij af en toe een berichtje stuurt naar Thibaut Courtois en op de foto staat met Eden Hazard.

Naar Amerika

Na drie Spaanse titels en één EuroLeague achtte hij de tijd rijp voor de volgende stap. Doncic werd gekozen door Atlanta Hawks. Maar Atlanta ruilde hem voor Trae Young. De nieuwe bestemming van Doncic: Dallas.

Bij de Mavericks had hij onmiddellijk impact. Doncic werd de jongste speler met drie triple-doubles achter zijn naam en was de vijfde speler die erin slaagde gemiddeld 20 punten, 5 rebounds en 5 assists per wedstrijd bij elkaar te basketballen. Daarmee kwam hij in een rijtje met onder meer Michael Jordan en LeBron James. Doncic werd ook verkozen tot beste jongere.

Jaar na jaar verbaast hij de NBA. Hij kan zijn tegenstanders tot wanhoop drijven. Hij scoort punten, pakt rebounds, deelt assists uit.

De Sloveen is de grote bezieler van Dallas, dat Phoenix Suns zondagnacht uitschakelde in de play-offs. Doncic was fenomenaal. Na de eerste helft had hij evenveel punten als de hele ploeg van Phoenix samen (27). Zijn meedogenloze grijns was veelzeggend. Hij was baas.

Op zijn 23ste heeft het er alle schijn van dat hij een van de beste Europeanen ooit zal worden in de NBA. De concurrentie is natuurlijk groot: Giannis Antetokounmpo, Tony Parker, Pau Gasol en Dirk Nowitzki. Die laatste speelde ook 21 seizoenen voor Dallas.

In dat ene filmpje op YouTube zegt vader Sasa Doncic over zijn zoontje: “We zullen hem niet forceren om te basketballen. Kiest hij er wel voor, is het ook goed.”