Nathan Van Hooydonck als werkpaard naar de Tour: ‘Ik weet dat het geen vakantie wordt’

Een nieuw contract en voor de eerste keer naar de Tour: Nathan Van Hooydonck kreeg twee keer mooi nieuws van Jumbo-Visma. ‘Hier ben ik de beste versie van mezelf.’

“Het is eigenlijk al een hele tijd rond, maar de ploeg wilde het nog niet vertellen”, zegt Nathan Van Hooydonck over zijn nieuwe contract dat hem tot eind 2024 aan Jumbo-Visma bindt. “In het voorjaar hadden we al een deal. Dat maakte dat ik heel ontspannen aan de klassiekers kon beginnen. Het was een lichtpunt na een heel donkere periode op persoonlijk vlak.”

Eind december overleed Thiago, het zoontje van Van Hooydonck, vlak voor de geboorte. “Mijn contractverlenging was een van de dingen die me motivatie gaven”, vertelt hij. “Ik heb nooit gedacht aan een andere ploeg, neen. Het is hier superplezant. De klassiekers waren genieten.”

Toen hij in 2017, op zijn 21ste, overkwam van de beloften droomde Van Hooydonck ervan om zelf ooit kopman te zijn in de Vlaamse koersen. Dat heeft hij losgelaten. “Ik heb er vrede mee zoals mijn rol nu is. Ik rijd het hele jaar voor kopmannen als Wout van Aert, Primoz Roglic en Jonas Vingegaard. Overal waar we komen, starten we om te winnen. Dat geeft enorm veel drive.

“Zou ik elders beter doen? De begeleiding zou zeker minder zijn. Ik heb het gevoel dat ik hier de beste versie van mezelf ben.”

Of hij financieel ook de beste keuze maakte, vindt hij amper de denkoefening waard. “Echt, dat is bijkomstig. Ik hoef niet meer te verdienen ergens waar ze Kazachs of Russisch spreken, ik wil het naar mijn zin hebben.”

Waarde bewezen

En het is niet dat Van Hooydonck geen eigen ambitie meer kan najagen. Zie zijn allereerste selectie voor de Tour. Zelf noemt hij dat een kinderdroom die uitkomt. “Stel dat je tien of vijftien jaar prof bent en je hebt nooit de Tour gereden, dan ontbreekt er toch iets.”

Op zijn 26ste mag Van Hooydonck dat vakje afvinken. Blijven over op zijn lijstje: Giro, Lombardije en Luik. “Ik wil alle grote rondes en alle monumenten hebben gereden.”

Van Hooydonck gebruikt de woorden ‘blij’ en ‘dankbaar’ als hij over zijn debuut van volgende week spreekt. “Ik denk dat dit een van de duurste plekjes in het peloton is. Zelfs in de voorselectie geraken bij Jumbo-Visma is moeilijk. Het is iets wat ik heb verdiend door er hard voor te werken.”

Daarvoor verwijst hij onder meer naar de Vuelta van vorig jaar. “Daar heb ik het vertrouwen van Roglic gewonnen. Ik denk niet dat ik zonder die Vuelta zomaar de Tour had mogen rijden.”

De rol die Van Hooydonck straks krijgt is duidelijk: werken in dienst van de ploeg. Dat kan zijn door de vroege vlucht te controleren op een dag dat Van Aert wil sprinten. Dat kan zijn als beschermengel die Roglic en Vingegaard uit de problemen moet houden. “Ik weet dat het geen vakantie wordt. Ik krijg wellicht de zwaarste job van het peloton. En ik voel me daar klaar voor. Ik heb de laatste weken hard aan mijn conditie gewerkt. Het feit dat we voor groen en voor geel gaan wil zeggen dat er heel veel druk op onze schouders zal liggen.”