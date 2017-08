Napoli, met Mertens als invaller, wint opener tegen Verona

Met het oog op de terugwedstrijd tegen Nice in laatste voorronde voor de Champions League van volgende week dinsdag, kreeg Dries Mertens rust bij Napoli van coach Maurizio Sarri. Ook zonder Mertens kon Napoli scoren tegen Hellas Verona via doelpunten Samuel Souprayen (32., eigen doelpunt) en Arkadiusz Milik (39.). Mertens stond nog maar een minuut op het veld toen Faouzi Ghoulam in de 62e minuut de rebound van zijn poging kon afwerken. Giampaolo Pazzini kon in de 83e minuut nog milderen voor Verona via de penaltystip, nadat rechtsachter Elseid Hysaj zijn tweede gele kaart had gekregen.