Napoli geniet volop van de zwierige dribbels van ‘Kvaradona’

Kvicha Kvaratskhelia is de kroonprins van de dribbel. Met Napoli staat hij op een zucht van de titel, 33 jaar na Diego Maradona. Vanavond, in de kwartfinale van de Champions League tegen AC Milan, zijn hij en zijn teammaats in de achtervolging (1-0).

De loopbaan van Kvicha Kvaratskhelia (22) nam een totaal andere wending door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. “Zijn carrière is inderdaad anders gelopen door de oorlog”, stelt Shota Arveladze, landgenoot en oud-voetballer.

De Georgiër Kvaratskhelia voetbalde bij Roebin Kazan, in een tijd dat Arveladze Ajax tipte over de ongewoon talentvolle dribbelaar. Ajax, met Marc Overmars nog als directeur voetbalzaken, had geen behoefte aan de flankaanvaller. Echt een blunder wil Arveladze het niet noemen, dat terzijde geschoven advies. “Hij was toen heel duur. Ik gaf gewoon een tip, omdat ik bij Ajax heb gevoetbald en daar nog veel vrienden heb zitten. Maar Kazan had een bedrag van zeker 20 miljoen gevraagd of had hem gewoon niet laten gaan vanwege zijn doorlopende contract. En Ajax had Tadic op links, Antony op rechts en jongens van de opleiding.”

De oorlog veranderde de situatie. Kvaratskhelia liet zijn contract ontbinden en keerde terug naar huis, nu buitenlandse profs de Russische competitie mochten verlaten, en sloot zich voor een half seizoen aan bij Dinamo Batoemi in zijn vaderland. Hij verhuisde na dat seizoen voor een miljoen of tien naar Napoli, naar het elftal van trainer Luciano Spalletti met zijn spektakelvoetbal. Hij is onderdeel van de verrassingsploeg van het seizoen, zo ondervond onder meer Ajax, dat na de 1-6 in Amsterdam op de rand van een mentale inzinking belandde. Kvaratskhelia dribbelde frank en vrij door de defensieve stellingen, volgens zijn adagium: vrijheid in zijn spel.

Hoop van Georgië

De rest is al bijna geschiedenis. Arveladze, oud-speler van onder meer Ajax en AZ, is overduidelijk over de Georgische dribbelaar. “Als er geen WK in Qatar was geweest, geen Messi en Mbappé met Argentinië en Frankrijk, had Kvicha zich onder de beste drie spelers van het seizoen geschaard.”

Maar Georgië haalt geen WK’s, al bestaat de hoop dat het een keer lukt met het land, dankzij de nieuwe generatie met Kvaratskhelia als aanvoerder. Illustere tijden kunnen herleven, zoals bij de winst van de Europa Cup II door Dinamo Tbilisi in 1981. Destijds behoorde Georgië nog tot de Sovjet-Unie en waren Ramaz Shengelia en David Kipiani voetballers met een magische klank.

Rode Duivel Alexis Saelemaekers (AC Milan) verdedigt op de Georgiër van Napoli in de heenmatch. Beeld Photo News

Kvaratskhelia (34 duels in Serie A en Champions League dit seizoen, 14 goals en 14 assists) is zo’n speler naar wie je eindeloos kunt kijken, wiens filmpjes met hoogtepunten op YouTube snoepgoed zijn voor liefhebbers van de dribbel. Al die kapbewegingen, ook met de buitenkant van de voet. Hakjes. Passeeracties en schoten, het liefst met rechts maar ook met links, met inzicht en durf gegeven. Hij draagt nummer 77, de rug is wat gebogen. Opeens is hij totaal ontbolsterd, alsof hij een goed bewaard geheim was dat in een nacht ontpopte van rups tot veelkleurige vlinder.

‘Kvaradona’ luidt zijn bijnaam, terwijl hij helemaal niet lijkt op Diego Maradona. Die was klein en gedrongen, die liep juist met de borst vooruit.

Kvaratskhelia is 1,83 meter, te herkennen aan zijn baard en de kleine scheenbeschermers, de zwierige dribbel, alsof hij slalomt op ski’s. Snel, maar niet eens de allersnelste. In zekere zin is hij de verlosser van de stad Napels, al komt daarvoor ook de Nigeriaanse spits Victor Osimhen in aanmerking.

Ruime voorsprong in Serie A

De vergelijking met Maradona is gemaakt vanwege zijn dribbelkunst en om het ongeëvenaarde succes van voorheen: twee landstitels en een UEFA Cup, tussen 1987 en 1990. Vrijwel zeker behaalt Napoli de eerste landstitel sindsdien, dankzij een ongekende voorsprong: veertien punten op nummer twee Lazio.

Al gaat het de laatste weken moeizamer. De eerste kwartfinale tegen AC Milan, op verplaatsing, ging met 1-0 verloren. Tegenstanders stellen zich ook steeds meer in op Kvaratskhelia. Milan won onlangs in de competitie zelfs met 4-0 in Napels. “Milan heeft de Champions League zeven keer gewonnen. Het is zo’n ervaren club.”

Arveladze, die woont in Istanbul en zijn trainersloopbaan volgend seizoen een nieuwe impuls wil geven: “Kvaratskhelia is gewoon al erg goed voor zijn leeftijd. Hij speelt als een volwassen, volgroeide voetballer. Zijn snelheid, zijn kracht, de wijze waarop hij het spel ziet. Wanneer hij alleen kan gaan en wanneer hij een medespeler dient aan te spelen, en hoe. Wanneer hij moet versnellen of juist niet, een assist geeft of zelf schiet, in één keer speelt of juist niet. Dat is echt bijzonder voor zo’n jonge speler.”

Arveladze had een reputatie als goalgetter en wil zichzelf totaal niet vergelijken met Kvaratskhelia. “Ik was niet zo’n dribbelaar als hij en ook lang niet zo snel. Ik moest het meer hebben van mijn gevoel voor positie.”

Hoe het seizoen ook afloopt, de belangstelling voor de buitenspeler groeit. De marktwaarde is al geschat op 80 miljoen euro. Arveladze denkt dat het misschien verstandig is dat hij nog zeker een jaar blijft in Napels. “Het leven in Zuid-Italië lijkt wel op dat in Georgië. Een beetje luidruchtig.”

Napoli - AC Milan om 21 uur