Nam Hans Vanaken afscheid van Jan Breydel?: ‘Onmisbaar? Ooit zal hij vertrekken’

De tifo aan zijn adres was prachtig. Of het zijn keuze voor West Ham zal beïnvloeden, valt te betwijfelen. ‘Maar misschien blijft hij wel tot zijn veertigste’, kruisen Carl Hoefkens en gans Club de vingers.

Een play-off-sfeertje in het Jan Breydelstadion zondagmiddag, en daar had de komst van KV Kortrijk niets mee te maken. Een hartverwarmende tifo voor Hans Vanaken zette Olympia in vuur en vlam. ‘Bluvn Hans, ni goan’, stond in de spionkop te lezen, ondersteund door een tribunegrote afbeelding van Vanaken. ‘Hans Vanaken - the new Caje’, refereerde de harde kern in de Oost-tribune aan clublegende Ceulemans.

Of het allemaal veel zal uithalen, moet deze week blijken. De tijd tikt weg richting deadline day in de Premier League: “De tifo was duidelijk”, reageerde Vanaken. “Het respect van de fans naar mij toe is even groot als mijn respect voor hun. Wat ze doen is fantastisch, daar zijn geen woorden voor.”

Hoe mooi en charmerend de tifo ook was, veel zal ze in het hoofd van de weinig emotionele Limburger niet veranderen. Die zakelijke benadering was ook op het veld waarneembaar. Ondanks de beslommeringen was Vanaken op de afspraak. “Het was zijn namiddag, daar moeten we niet flauw over doen”, aldus Carl Hoefkens. “Hij heeft dat zeer professioneel gedaan. De manier waarop hij speelde en hoe hij deze week getraind heeft… Je kan alleen maar nog meer respect voor hem hebben.”

Meijer: “Eigenlijk kan je er niets aan zien”, schrok Meijer van de stoïcijnse manier waarop Vanaken met alles omgaat. “En het is nochtans niet gemakkelijk”, sprak Nielsen uit eigen ervaring.

Vandaag staan nieuwe gesprekken op clubniveau op de planning, intussen is het bang afwachten voor de landskampioen. “Als trainer zit ik een beetje tussen Club en Hans”, aldus Hoefkens. “Ik begrijp Club dat zegt dat hij niet weg mag, maar ik begrijp ook Hans. Ik wil ook dat het snel gaat, maar je kent de voetbalwereld. Als het niet snel gaat, kan iedereen op zijn hoofd staan, maar dan is het zo.

“Maar maandag zal ik met Hans trainen en de dag nadien ook. Voor mij is het zeer belangrijk dat hij blijft, maar we moeten ook rekening houden met wat voor Hans belangrijk is en wat hij er zelf van vindt. We zien wel wat het deze week wordt en hoe het afloopt. Of hij onmisbaar is? Ik vind dat een groot woord. Toekomstgericht is niemand onmisbaar, want Hans zal ooit vertrekken. Misschien blijft hij tot zijn veertigste. In ieder geval is hij zeer belangrijk voor ons voetbal. De fans willen net als gans Club dat hij blijft. Hij is ons gezicht.”

Stug KV Kortrijk

Ondanks de aandacht die naar Vanaken ging, stond het vizier van Club Brugge wel meteen op scherp tegen KV Kortrijk. Ferran Jutgla bezorgde blauw-zwart na vier minuten met zijn derde treffer van het seizoen een droomstart. Faïz Selemani onderschepte in eerste instantie zijn doorsteekpass naar Bjorn Meijer, maar de Comorees gleed ongelukkig weg. Jutgla ging vervolgens met de bal aan de haal en gaf Marko Ilic geen kans. Ilic beperkte in de openingsfase de schade door pogingen van Meijer en Kamal Sowah onschadelijk te maken.

De Kerels sloegen net voorbij het halfuur echter uit het niets terug. Pape Gueye had aan de eerste paal maar binnen te duwen na knap voorbereidend werk van kapitein Kristof D’Haene, die de bal net kon binnenhouden aan de achterlijn. Na de gelijkmaker waren Andreas Skov Olsen en opnieuw Meijer meteen dicht bij een nieuwe voorsprong. Ook Casper Nielsen vond Ilic op zijn weg. De Bruggelingen kregen in blessuretijd alsnog loon naar werken toen Meijer met de kop raak trof op aangeven van Skov Olsen.

In de tweede helft herstelde Kortrijk het evenwicht. Simon Mignolet moest met nog een kwart wedstrijd te gaan een kopbal van de teruggekeerde Felipe Avenatti uit doel zweven. De ingevallen Noa Lang, die aast op een transfer, blesseerde zich enkele minuten na zijn invalbeurt door zijn linkervoet om te slaan. Tien minuten voor tijd schrikte Jan Breydel op toen Gueye het leer tegen de dwarsligger poeierde. KVK beëindigde de partij nog met een man minder toen wisselspeler Youssef Challouk de doorstomende Clinton Mata langs achteren neerhaalde. Cyle Larin was uiteindelijk de zoveelste Club-speler die in blessuretijd, op de counter, op Ilic botste. Meijer zag in de slotseconden een tweede goal door de neus geboord worden door voorafgaand buitenspel.

Boyata al in het land

Vanaken vertrekt mogelijk uit Brugge, maar mits een goede testronde mag Dedryck Boyata zich vandaag Club-speler noemen. De verdediger legt straks het restant van zijn tests af en tekent vervolgens een contract tot 2024. Daarmee heeft blauw-zwart de beoogde defensieve versterking beet nadat Stanley Nsoki aan het Duitse Hoffenheim verkocht werd.

Boyata landde in de aanloop van Club Brugge - KV Kortrijk op Belgische bodem. Vervolgens ging het richting Knokke-Heist voor een eerste deel van zijn tests. Vandaag volgt deel twee vooraleer hij zijn handtekening plaatst. Morgen traint de van Hertha BSC overgenomen Rode Duivel een eerste keer mee bij Club. Vrijdag is hij in principe inzetbaar in Charleroi. Club betaalt een slordige twee miljoen euro voor Boyata.

Zijn komst luidt zo goed als zeker het vertrek van Hendry in, op een zijspoor geraakt sinds de start van het seizoen. Wat de Schotse international betreft is er interesse uit diverse topcompetities, onder meer van het Duitse Wolfsburg en het Spaanse Valladolid. Club heeft zijn defensieve versterking beet, straks hoopt het ook nog een nieuwe middenvelder en een nieuwe aanvaller te verwelkomen.