Nainggolan toont wie de baas is tegen Anderlecht

Veertien van de 34 speeldagen is een representatief staal, juist? Meer dan 40 procent van de reguliere competitie is dat. Wel, Anderlecht heeft één punt minder dan vorig seizoen op hetzelfde moment. Net als vorig seizoen won het amper vijf van zijn eerste veertien wedstrijden. Anderlecht moet vandaag in de rangschikking onder meer Eupen, KV Mechelen en Union laten voorgaan. Datzelfde Union, een promovendus, telt tien punten meer dan paars-wit.

Vooraf werd nochtans beweerd dat Anderlecht meer kwaliteit bezit dan vorig jaar. Daar is nu na veertien speeldagen niets van te merken.

Er zijn drie mogelijke verklaringen. Ofwel is de algemene inschatting van voor het seizoen mis. Ofwel haalt Vincent Kompany niet het maximale rendement uit de huidige selectie. Ofwel verloopt het proces net als vorig seizoen erg traag, omdat al die nieuwe spelers de principes en opdrachten van het voetbal van Kompany nog niet genoeg onder de knie hebben.

Kwaliteit is meer dan een tegenstander kunnen dribbelen of een balletje buitenkant voet in één tijd diep steken. Dat is eerder te catalogeren onder de term ‘intrinsieke kwaliteit’, zoals bij Joshua Zirkzee. Kwaliteit is ook persoonlijkheid, zoals bij Radja Nainggolan. De voormalige Rode Duivel stapte gisteren in de vooravond het veld op met de vaste overtuiging om de baas te zijn. Wie bij Anderlecht wilde de baas zijn?

Apathisch

Antwerp kwam als een gewond dier aan de aftrap. Het ligt uit de beker, zo goed als uit Europa en een deel van de kleedkamer stelt de trainer in vraag. Anderlecht voetbalde evenwel van begin tot aan de blessuretijd zonder punch, zonder uitstraling. Anderlecht was niet slecht, maar zo apathisch.

Kompany is dol op Josh Cullen, maar de Ierse middenvelder wint geen wedstrijden, hooguit zal hij zorgen dat een team minder makkelijk wedstrijden verliest. Kristoffer Olsson overtuigt minder dan Albert Sambi Lokonga. Anouar Ait El Hadj heeft persoonlijkheid, maar bij hem hinkt dan weer het talent momenteel ver achterop.

En wat vertelde Kompany na de wedstrijd? “De ruimtes om in te spelen lagen er wel, maar we waren te voorzichtig. We bleven in de comfortzone. De kwaliteit was er niet, en dan heb ik het niet over de intrinsieke kwaliteit.”

Over de achterstand op de top vier wilde Kompany weinig kwijt. “Daar kunnen we nu niets aan veranderen. Ik ben ook niet gekomen om te rekenen. Mijn job als coach is zorgen dat de jongens vooruitgang boeken, dat de taken duidelijk zijn en dat ze het beste brengen wat ze kunnen. Die taak is al moeilijk genoeg. Ik hou me niet bezig met datgene dat ik niet kan controleren.”

Vincent Kompany. Beeld Photo News

Laat Nainggolan gisteravond in het andere kamp spelen en waarschijnlijk is de uitslag anders. Nainggolan is het type voetballer voor wie het geen bal kan schelen wie zijn trainer is. Nainggolan zet zich boven elke vraag bij de kwaliteiten van Priske. Nainggolan kwam tegen Anderlecht gewoon voetballen, goed voetballen.

Michael Frey is nog zo iemand. Minder intrinsieke kwaliteit dan Zirkzee, maar veel meer krijger dan de Nederlandse stilist. Met een assist en een penaltygoal maakte Frey het verschil. Vooraleer hij en Nainggolan in de douche stapten deden zij hun werkmansbroek uit. Anderlecht voetbalde op de Bosuil in kostuum, en het was nog niet eens vuil.

Priske vraagt respect

Uiteraard viel er gisteravond een last van de schouders van Priske. “Ik weet dat ik er alles aan doe", zei hij. “Ik ben van zeven uur ’s ochtends tot ’s avonds laat op de club om hard te werken.” Onder meer daarom verwacht de Deen meer respect voor hem en voor zijn ploeg. “Ik kom als trainer in een ander land terecht, in een andere cultuur, bij een nieuwe ploeg. Van de basisploeg tegen Anderlecht waren enkel De Laet, Seck en Butez er al. Dit is bijna een volledig nieuwe groep en voor hen is het ook niet makkelijk, de druk is groot. Maar ik vind ze ongelooflijk. Ze werken zich elke dag uit de naad en worden beter.”

Priske was ook lovend over Nainggolan. “Zonder Verstraete hadden we op die positie iemand nodig met ervaring, iemand die daar slim speelt en coacht. Nainggolan heeft die taken perfect uitgevoerd. Na zijn blessure is hij zeker nog niet in topvorm, maar dat hield hem niet tegen om zijn kwaliteiten te tonen op een ongelooflijke manier. Hij zal nog heel belangrijk voor ons zijn.”

Nainggolan zelf sprak vooral over de goede mentaliteit van Antwerp. “We hebben weinig kansen weggegeven en geprofiteerd op de juiste momenten. We deden hen pijn wanneer het moest”, zei hij. “Er wordt veel gepraat over Antwerp, veel shit ook. Zitten we in een dipje, zijn we een ploeg in crisis en moet de trainer morgen buiten; Dat maakt het des te mooier om een goede prestatie neer te zetten. Er wordt gezegd dat Antwerp kampioen moet worden. Maar wij moeten gewoon moeilijkheden brengen voor Brugge, zij zijn de favoriet.”

Om er tot slot aan toe te voegen: “We hebben alle toppers gespeeld en er geen enkele verloren.”