‘Nainggolan paste niet in de omgeving die Van Bommel wil creëren’

Het had een sprookje moeten worden, maar Radja Nainggolans verhaal bij Antwerp kende geen happy end. Een e-sigaret leidde uiteindelijk de definitieve scheiding in, al ging daar een reeks andere irritaties aan vooraf. ‘Nainggolan paste niet in de ‘high performance’ omgeving die Mark van Bommel wil creëren.’

13 augustus 2021: alle camera’s staan die dag op de Bosuil gericht, want Radja Nainggolan (34) tekent bij Antwerp. De aanwerving van Nainggolan is dé Belgische transfer van de zomer, niet alleen omdat ‘Il Ninja’ een bovenmatig getalenteerde voetballer is, maar ook omdat hij een figuur is die niemand onberoerd laat. Dat hij bovendien een rasechte Antwerpenaar is, wordt gezien als bijkomend pluspunt. Antwerps voorzitter Paul Gheysens laat zich kort na de ondertekening van het contract ontvallen dat hij “liever twee miljoen per jaar betaalt voor Nainggolan dan drie miljoen voor Vanaken”. Een uitspraak die Gheysens sindsdien is blijven achtervolgen.

Sluimerende enkelblessure

Want, eerlijk is eerlijk: Nainggolans doortocht bij Antwerp werd op sportief vlak geen onverdeeld succes. In zijn eerste seizoen was Nainggolan onder Brian Priske goed voor 37 officiële matchen, drie goals en drie assists. Wat op zich eerder mager is voor een speler met een jaarloon van twee miljoen. Dat Nainggolan de derby tegen Beerschot besliste en tussendoor uitblonk in de topper tegen Anderlecht was mooi en aardig, maar te vaak bracht de steraankoop middelmaat. Voor een stuk had dat te maken met een sluimerende enkelblessure.

Enkele extra-sportieve fratsen zorgden dan weer snel voor ergernissen in de bestuurskamer. Toen Nainggolan een week na zijn transfer met een glaasje te veel op werd betrapt achter het stuur, waren voorzitter Gheysens en co al ‘not amused’. Toen in oktober 2021 een filmpje uitlekte waarin Nainggolan lachte met een weggewaaid stuk dak van het Bosuilstadion (“Hij heeft er een goei dak oep gezet.”) werd Gheysens daar evenmin vrolijk van.

De start van het nieuwe seizoen moest ook voor Nainggolan een nieuw begin betekenen. De speler zelf was er van overtuigd dat hij, na een broodnodige enkeloperatie in mei, weer zijn allerbeste niveau zou halen. Tijdens Antwerps zomerstage in Oostenrijk moest Nainggolan af en toe apart met een klein groepje trainen, omdat de nieuwe coach Mark van Bommel hem na de bewuste operatie nog niet klaar achtte voor het echte werk. Nainggolan was het daar zichtbaar niet mee eens, maar werd er op één of andere manier toch door geprikkeld. De routinier groeide in de voorbereiding en begon zelfs sterk aan de campagne 2022-2023.

“Niet zo fris” op training

Maar dat bleef dus niet duren. Nainggolan blijft Nainggolan en wil ook een leven buiten het voetbal… Op de Bosuil valt te horen dat Nainggolan zich onvoldoende verzorgde en ooit zelfs door Van Bommel werd teruggestuurd van de training omdat hij zich “niet zo fris” op de club aandiende. “Grote conflicten zijn er nooit geweest, maar op den duur werd het een opeenstapeling van kleine frustraties”, vertelde een insider ons. “Nainggolans manier van leven paste niet in de ‘high performance’ omgeving die Van Bommel wil creëren.” Van zodra rechtstreeks concurrent Jurgen Ekkelenkamp zijn draai had gevonden bij Antwerp ging het aantal speelminuten van Nainggolan dan ook gestaag achteruit.

Nainggolan en Van Bommel. Beeld Photo News

Omdat Nainggolan nog altijd zijn voetballende kwaliteiten had en volgens onze informatie steeds goed in de spelersgroep is blijven liggen, was het aanvankelijk Antwerps bedoeling om hem er gewoon bij te houden. Twee nieuwe incidenten – rijden zonder rijbewijs en vapen vlak voor de competitiematch op Standard – zorgden half oktober van dit jaar voor een koerswijziging.

Het ultieme zetje van Vermeeren

Nainggolan vloog eerst naar de B-kern en nu wordt zijn contract dus in onderling overleg ontbonden. Het feit dat jeugdproduct Arthur Vermeeren (17) het uitstekend doet op het middenveld gaf Nainggolan misschien wel het ultieme zetje richting de uitgang. Intussen begroef voorzitter Gheysens de voetballer Nainggolan: “Disciplinair is hij niet meer in staat om als een topsporter te leven.” Zou Nainggolan hem op het veld toch nog één keer van antwoord kunnen dienen?