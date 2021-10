‘Nainggolan bij Antwerp is als Messi bij PSG: zo iemand betaalt zich wel terug’

Toen Radja Nainggolan op 13 augustus voor Antwerp koos, was voorzitter Paul Gheysens licht euforisch. Zijn club had net een speler in huis gehaald met internationale ervaring en uitstraling. Bovendien was Nainggolan volgens Gheysens een koopje. Omdat ex-club Inter zich flexibel opstelde, moet Antwerp ‘slechts’ 2 miljoen euro loon bijpassen op jaarbasis. Het ontlokte Gheysens de volgende woorden: “Trebel, Kompany, Mignolet, Vanaken: dát zijn dure lonen van 3 miljoen of meer. Die gaan wij nooit geven. Wie zou jij het liefst hebben? Nainggolan voor een kleine 2 miljoen of Vanaken voor 3 miljoen?”

Afgaand op de cijfers heeft Hans Vanaken dit seizoen alvast de beste start genomen. Bovendien ligt zijn transferwaarde aanzienlijk hoger en toont het verleden aan dat Nainggolan gevoeliger is voor blessures. Voor de match van zondag is Nainggolan trouwens twijfelachtig.

Transfer voor de tribune

“Gheysens’ uitspraak was wellicht niet slecht bedoeld, maar ik vond ze wat ongelukkig”, vertelt Club Brugge-icoon en voetbalanalist Franky Van der Elst. “Vanaken is al lang een sterkhouder bij Club en haalt jaarlijks dubbele cijfers qua goals en assists. Ook nu is hij merkelijk beter vertrokken dan Nainggolan. Pas op, Nainggolan is een uitstekende speler en financieel zal Antwerp op zich geen slechte zaak hebben gedaan, maar ik vind Vanaken een betere belegging.”

Nainggolan is een mooie transfer voor de tribune, merkt Van der Elst nog op. “Je kunt ermee uitpakken, maar voorlopig kon Nainggolan op het veld toch te weinig zijn stempel drukken. Of ik verwacht dat hij dat in de komende maanden vaker zal doen? Ik hoop het voor Antwerp, want als ze willen meedoen voor de titel zullen ze de beste Nainggolan nodig hebben. Tegelijk is het zo dat het niet eenvoudig is om op rijpere leeftijd terug te keren naar de Belgische competitie.”

Hans Vanaken. Beeld Photo News

Antwerp-man Marc Van der Linden, die zijn oude ploeg op de voet volgt, ziet het anders. “Ik snap de eerdere uitspraak van Gheysens. Ik denk er namelijk hetzelfde over. Het is zo dat Vanaken al lang sterk bezig is bij Club en dat hij zich de jongste maanden ook internationaal aan het tonen is, maar Nainggolan heeft járen het mooie weer gemaakt in een topcompetitie. Ik schat Nainggolan hoger in, ook omdat ik meer van zijn stijl hou. In Nainggolan zit meer vuur, dat past bij Antwerp.”

Overigens zeggen de statistieken van het seizoensbegin lang niet alles, gaat Van der Linden verder. “Nainggolan heeft me nog op geen enkel moment ontgoocheld. Oké, in die eerste matchen miste hij wat ritme, maar zelfs toen kon je al vaststellen dat hij nog altijd een topper is. Je ziet dat aan zijn manier van inspelen en aan het feit dat hij bijna nooit een bal verliest. Toen Nainggolan vorige week ontbrak op Zulte Waregem merkte je dat onmiddellijk. Iemand als Birger Verstraete miste een aanspeelpunt. En Nainggolan gaat in de komende weken alleen maar beter worden.”

Uithangbord

Een voetballer anno 2021 dankt een belangrijk deel van zijn marktwaarde aan hetgeen hij doet of betekent naast het veld. Op dat vlak heeft Nainggolan een streepje voor op Vanaken. Op 23 augustus kon u lezen dat Nainggolan met een glas te veel op achter het stuur was gekropen. Op 9 september bracht hij een bezoek aan een kinderziekenhuis. Op 20 september opende hij een tattooshop. Op 14 oktober was hij samen met Romelu Lukaku gespot in een Antwerps restaurant. Op 18 oktober gaf hij samen met zijn vroegere schooljuf een groot interview in het kader van Rode Neuzen Dag. En dan dook hij nog eens op in de Cooke & Verhulst Show.

Meer nog dan Vanaken bij Club – daar gaan Noa Lang en Charles De Ketelaere tegenwoordig met veel aandacht lopen – is Nainggolan hét uithangbord van zijn ploeg. Op de Bosuil doen jongens als Jean Butez en Michael Frey het lang niet slecht, maar toch staan ze in de schaduw van Nainggolan.

“Zo iemand betaalt zichzelf altijd terug”, stelt sporteconoom Trudo Dejonghe. “Mensen komen voor hem naar het stadion en kopen een shirtje. Voor Gheysens en zijn bedrijf is dit gewoon de beste reclame. Vergelijk het met Lionel Messi, op een ander niveau weliswaar. Ook al speelt die geen enkele goede match voor PSG, toch doe je daar als club nooit verlies aan.”

Dat Nainggolan meer uitgesproken en besproken is dan Vanaken vindt Dejonghe puur economisch bekeken dus een voordeel. “Nainggolan is een geboren Antwerpenaar met een bad boy-uitstraling. Het is slim gezien van Gheysens om zo iemand binnen te halen. Hij kent zijn supporters en weet wat ze graag zien. De Antwerpse fans houden wel van een rauw kantje. Dat Nainggolan dan eens door de politie van achter het stuur wordt gehaald, neemt de harde kern erbij. Vanaken zou voor Antwerp wel een goede speler zijn, maar met zijn brave imago zou hij er minder goed passen. In het algemeen durf ik zelfs te stellen: het is voor een club interessanter om geld uit te geven aan een iets mindere speler die publiciteit oplevert dan aan een betere speler die een grijze muis is.”