‘Nafi zal nog een tijdje op haar troon zitten’: ex-kampioenen Kim Gevaert en Tia Hellebaut over nieuwe seizoen van Thiam

Wat heb je als atlete nog te bewijzen wanneer je al twee keer olympisch goud won, wereld- en Europese titels op je palmares hebt staan? Toch is dat de uitdaging waar zevenkampster Nafi Thiam deze zomer voor staat. Zondag in Lokeren zet ze de aanloop in. Ervaringsdeskundigen Kim Gevaert en Tia Hellebaut over Queen Nafi: ‘Ze zal nog wel een tijdje op haar troon zitten.’

Hoe lastig is het om je in een post-olympisch jaar weer op te laden, nadat je belangrijkste doel werd bereikt?

Kim Gevaert: “De meesten vinden het niet makkelijk om op training weer de focus en het ritme te vinden. Maar eens je aan een competitie begint, zijn alle atleten hetzelfde: je wilt het goed doen. Niemand vindt het oké om matig te presteren. Met de jaren kan je de zaken wel in perspectief zien: Nafi zal een mindere prestatie kunnen plaatsen omdat ze weet waar ze naartoe wil. Ze heeft de maturiteit om zich het hoofd niet zot te laten maken en zich aan haar trainingsschema te houden.”

Tia Hellebaut: “Wanneer je, zoals Nafi, alles al hebt bereikt, dan is dat niet evident maar de vraag is: welke doelen stelt zij zich? Wij kunnen wel roepen dat ze voor goud moet gaan maar ze moet dat zelf willen. Het zal er niet makkelijker op worden, zie maar hoe lastig ze het in Tokio had. En ze komt uit een blessure, waar ze niet transparant over was. Veel zal afhangen van de tegenstand en van haar eigen eergevoel.”

Is gezond blijven niet haar voornaamste uitdaging? In het voorjaar doken de rugproblemen weer op. Thiam vreesde zelfs voor haar WK-deelname.

Gevaert: “Dat is de belangrijkste zorg voor élke atleet: luisteren naar je lichaam. Weten wat je aankan en daar rekening mee houden, ook al wil je coach zich aan z’n schema houden. Voor Nafi moet dat rugprobleem prioriteit nummer één zijn. Het is goed dat ze het niet onderschat. Te vaak hoor je: het doet pijn, maar ik doe voort. Zo riskeer je het deksel op de neus te krijgen en nog langer aan de kant te staan. Dan is het beter dat je even rust inlast, zoals Nafi deed. Alleen zij weet wat ze voelt.”

Thiam haar carrière is gemaakt. Moet ze nu niet van de druk, waar ze in Tokio zo onder leed, verlost zijn?

Gevaert: “Het is dubbel. Nafi zal terecht trots zijn op wat ze allemaal heeft verwezenlijkt en dat zal ze ook koesteren, maar zolang je bezig bent, wil je de beste zijn - zeker op kampioenschappen. Het is niet makkelijk om dat los te laten en te zeggen: ‘Ik heb toch dit en dat al gewonnen, maakt me nu niets meer uit.’ Je wil de favorietenrol waarmaken. Eigenlijk neemt de druk alleen maar toe, zoals we in Tokio zagen. In haar emoties zat veel opluchting, een ontlading van alle druk die op haar lag. In Rio, waar ze als underdog begon, zag je eerder tranen van emoties en verbazing: wauw, ik heb het gedaan. Die twee gouden medailles beleefde ze toch heel anders, denk ik.”

Hellebaut: “Als je een palmares hebt zoals Nafi, dan wil je winnen - punt. Ze heeft een status als tweevoudig olympisch kampioene, dus ik vrees dat de druk niet minder zal zijn. Toen ik hernam na Peking, had ik al twee kinderen en medailles waren niet meer het belangrijkste. Maar als Nafi berust en redeneert: ‘Ik heb twee keer olympisch goud’, dan train je ook niet meer met dezelfde drive. Als een atleet geen driehonderd procent ervoor gaat, dan kan je het vergeten. Maar ik vermoed dat Nafi dat eergevoel en die drive wel nog heeft. In Tokio bewees ze ook weer onder druk te kunnen presteren. Maar nogmaals: welke doelen stelt ze zich?”

Beeld EPA

Op het WK in juli wil ze haar titel heroveren die ze in 2019 aan Katarina Johnson-Thompson kwijt raakte. Lukt haar dat?

Gevaert: “Nafi heeft natuurlijk een sterke basis en techniek maar welke jonge veulens gaan er opstaan? Je hebt KJT, de Hollandse meisjes die twee en drie waren in Tokio en Noor Vidts, die de kloof op Nafi steeds kleiner maakt - ik vermoed dat het spannend zal zijn. Maar het verhaal van Nafi is nog niet helemaal geschreven. Ik zie haar nog van alles winnen. Ze is de koningin en ze zal nog wel een tijdje op haar troon zitten - maar ze gaat er wel voor moeten vechten. Nafi zal altijd in de medailles zitten maar ze zal ze niet cadeau krijgen.”

Hellebaut: “Nafi heeft gigantisch veel talent, maar het zal niet vanzelf gaan. Voorlopig hoeft ze nog niet op de tippen van haar tenen te lopen om te winnen. Ze weet zelf goed genoeg wat ze kan en niet kan, maar veel zal afhangen van de tegenstand.”

Exact één maand later volgt al het EK in München, waar ze haar titel wil verlengen. Doenbaar?

Gevaert: “Fysiek kan je maar één keer pieken, dus twee kampioenschappen in zo’n korte tijd, da’s niet te onderschatten. Waarschijnlijk zal Nafi zich mentaal 100 procent toeleggen op het WK en dan het zo goed mogelijk proberen te doen op het EK. Het beste scenario is dat ze ongehavend en als kampioen uit het WK komt, dan kan ze meer ontspannen op het EK aantreden. Dat goud zal dan een boost geven wanneer ze het op dat EK even zwaar heeft. Maar als ze het WK niet wint, zal ze dat op het EK misschien willen goedmaken en meer gestresseerd aan haar zevenkamp beginnen. Een teleurstelling weegt altijd wat zwaarder.”

Hellebaut: “Vier weken, dat is net genoeg om je conditie op peil te kunnen houden, maar ik vrees dat de decompressie bij Nafi groot zal zijn na het WK. En drie weken later is er dan nog de Memorial... Ik kon het als atlete in 2012 niet opbrengen om me voor twee grote kampioenschappen in één maand tijd op te laden. Ik kan me dus niet inbeelden dat Nafi haar zinnen heeft gezet op de zevenkamp op het WK én EK.”

Beeld BELGA

Beeld BELGA