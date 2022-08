Nafi Thiam voltooit grand slam op EK atletiek ondanks vermoeidheid

Nafi Thiam mag op haar 28ste verjaardag de champagne laten knallen. Na haar gouden medailles op de Spelen en het WK verlengt ze in München haar Europese titel in de zevenkamp.

Nafi Thiam was niet van plan om er in het Olympisch Stadion net zo’n thriller van te maken als vier weken geleden in Eugene, waar ze op de afsluitende 800 meter het vuur uit haar spikes moest lopen om de Nederlandse Anouk Vetter nog van het goud te houden. In München deelde Thiam al na de eerste dag een uppercut uit. De Naamse ging als enige over 1,98 meter in het hoogspringen, een EK-record in de heptatlon.

Het deed Thiam dromen van een Europees record, dat intussen al vijftien jaar op de tabellen staat. Maar na een ondermaatse (ver)sprong gisteren mocht ze dat plannetje opbergen. Het leek erop dat Thiam vervolgens in het speerwerpen het gaspedaal loste: met één matige worp (48,98 meter) stelde ze het goud veilig. De twee rondjes op de piste ’s avonds waren niet meer dan een formaliteit.

Thiam sloot zo een uitzonderlijk jaar in schoonheid af, met een grand slam aan titels: goud op Spelen, WK en EK. Dat was geen primeur: in 2016 won Thiam olympisch goud in Rio, in 2017 WK-goud in Londen en in 2018 EK-goud in Berlijn. Dat was in een tijdspanne van twee jaar. De coronapandemie, die de atletiekalender helemaal overhoop gooide, maakte dat Thiam nu voor de ongekende uitdaging stond om drie keer te schitteren in twaalf maanden.

Tranen in Tokio

Het werd een jaar vol intense emoties, te beginnen in Tokio. Zelden begon Thiam zo gespannen aan de competitie als op de Spelen. Ze had per slot van rekening een afspraak met de geschiedenis: ze kon de eerste Belg worden die een olympische titel verlengde.

Thiam oogde kwetsbaar en stond pas derde na de eerste dag. Wat ze voor de buitenwereld ook had verborgen, was een blessure. Vol twijfel was ze naar Tokio gevlogen. Zou haar rug het wel houden? Een positieve coronatest van haar trainer Roger Lespagnard bracht haar nog meer het wankelen. “Ik dacht ik gek aan het worden was. Ik ben in tranen uitgebarsten. Ik kón niet meer. Maar ik wist dat ik me niet mocht laten gaan.”

Een emotionele reactie na haar olympische titel in Tokio. Beeld BELGA

In Tokio moest ze mentaal tot het uiterste gaan, maar het goud was van haar. Waarna de kraan helemaal open ging. Nooit eerder zagen we haar zo emotioneel. Ze huilde bij elk interview, tot alle spanning eruit was. Lespagnard noemde het de titel van de maturiteit, Thiam die van de volharding. “Ik heb moeilijke jaren achter de rug, dan is het niet evident om het alleen maar plezant te vinden. Ik wilde me wel amuseren, en hier en daar lukte dat ook, maar de druk was zó groot.”

De gouden medaille woog amper 556 gram, voor Thiam leek het alsof er 1.000 kilo van haar schouders was gevallen. Ze laste een break van twee maanden in om van de Spelen te bekomen. Deed een parachutesprong. Ging Peru verkennen. Ontspande zich. Thiam leek herboren toen ze aan het nieuwe jaar begon, waarin ze zich één groot doel stelde: haar wereldtitel van 2017 heroveren.

Competitiebeest

2022 was nog geen twee maanden oud of haar rug speelde weer op. Gewichten tillen was een tijdlang niet mogelijk. Het maakte Thiam nerveus. “Ik heb in de winter elke dag gehuild”, vertelde ze. “Ik vroeg me af of ik het WK niet beter kon laten vallen om me te concentreren op rust en herstel.”

Maar Thiam is een competitiebeest. Ze laat niet graag kampioenschappen schieten, en dus stond ze in juli toch in Eugene voor het WK. Gezond gespannen, want ze had een status te verdedigen, maar niet verkrampt zoals in Tokio. Twee dagen lang pushte Vetter haar tot het uiterste. Voor het eerst moest Thiam op de 800 meter zélf jagen op het goud. Een uitdaging die ze glansrijk afsloot, met de tweede beste zevenkamp uit haar carrière. “Als ik zie wat ik nu presteer, dan ben ik apetrots. Het is echt een beloning voor al het harde werk, want makkelijk was het niet.”

Klus geklaard. Niets moest nog voor Thiam. Het was met die ingesteldheid dat ze naar het EK in München trok. Als favoriete, ja, maar zonder druk. Won ze goud: mooi. Was het zilver of brons: even goed. Waar Thiam vooral op uit was, zo liet ze uitschijnen, was een dik puntentotaal, wie weet zelfs een persoonlijk record. Twee proeven lang zat dat erin. Maar dan bleek toch dat de tank aan het leeglopen was.

Geen record, wel goud, voor de derde keer in een jaar. Thiam: “Als buitenstaander lijkt het misschien eenvoudig of normaal dat ik elke keer win, maar dat is het echt niet. Ik moet er net zo hard voor knokken als elke andere atleet om aan de top te blijven. En elk jaar wordt het lastiger om stand te houden.”

Voorlopig zit ‘Queen Nafi’ nog altijd op haar troon.