Nafi Thiam twijfelt over WK in Boedapest

Nafi Thiam twijfelt of ze wel zal deelnemen aan het WK atletiek in Boedapest. De tweevoudige olympische kampioene heeft haar deelname nog niet bevestigd aan Belgian Athletics, zo liet de atletiekbond weten aan Belga.

De achillespezen spelen Thiam al een tijdje parten. Ze sprak er in juni al over en in juli moest ze de Diamond League meetings van Monaco en Londen overslaan. Op het BK atletiek vertrok ze na de reeksen van de 100 meter horden naar huis zonder de finale te lopen en zonder de pers te woord te staan. Le Soir schreef eerder al dat er in het kamp Thiam twijfels zijn over WK-deelname, en nu bevestigt Belgian Athletics dus dat er nog geen beslissing is genomen over Boedapest. Wanneer die beslissing dan wel wordt genomen, is niet duidelijk.

Thiam heeft in Boedapest haar titel van vorig jaar in Eugene te verdedigen. Ook in 2017 in Londen werd ze al eens wereldkampioen, dus zou hetin Boedapest haar derde wereldtitel kunnen worden.