Nafi Thiam opnieuw aan de leiding in zevenkamp na zege in verspringen

De 22-jarige olympische kampioene liet bij haar derde poging in het verspringen 6m57 noteren, één centimeter beter dan in Götzis en zo haar beste seizoensprestatie. Eerder had Thiam in het olympisch stadion sprongen van 6m20 en 6m33 neergezet. Haar 6m57 leverde 1030 punten op, drie meer dan de Britse Katarina Johnson-Thompson kreeg voor haar 6m56.

Eerder won Thiam in Londen al het het hoogspringen (1m95) en het kogelstoten (15m17). Na een elfde plaats op de 100 meter horden (13.54) en een veertiende stek op de 200 meter (24.57) sloot ze de eerste dag van de zevenkamp af op de tweede plaats, na Carolin Schäfer. De Duitse kwam in het verspringen echter niet verder dan 912 punten, waardoor Thiam met 5044 punten riant aan de leiding komt, met een voorsprong van 96 punten op Schäfer. Met haar puntentotaal doet ze voorlopig 26 punten beter dan vorig jaar in Rio de Janeiro, maar ligt ze 39 punten achter op haar persoonlijk record. Ze ligt dus op schema voor goud, zeker met het speerwerpen dat als eerstvolgende discipline op het programma staat. Daarna is het zaak om de schade te beperken in de afsluitende 800 meter en dan kan Thiam België een eerste gouden WK-medaille ooit bezorgen.

Haar 6m15 leverde Hanne Maudens een twaalfde plaats en 896 punten op in het verspringen, waardoor ze in de stand op de 26e plaats terechtkomt met 4246 punten.