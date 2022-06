Nafi Thiam komt onder stoom in aanloop naar het WK

Nafi Thiam lijkt klaar voor het WK. Wie de olympische kampioene in Eugene (VS) van het goud wil houden, zal over goede adelbrieven moeten beschikken bleek dit weekend op het BK atletiek: ‘De vorm is aan het komen. En ik heb nog drie weken om alles op punt te stellen. Perfect!’

Twee keer stond Nafi Thiam op het podium tijdens het BK atletiek in Gentbrugge. Zaterdag om het goud op te halen in het verspringen, gisteren voor het zilver op de 100m horden.

Niet dat de medailles er echt toe deden. Veel belangrijker waren de cijfertjes erachter. 6m63 op een natte piste in het verspringen en 13.50 op de 100m horden, met een wind van 0,7 m/s in het nadeel. En even belangrijk: Thiam kon springen en spurten zonder pijn.

Ze ging er zowaar van giechelen. Weg is het tranendal van Tokio. Weg zijn de twijfels van het voorjaar toen ze vreesde dat een rugblessure haar van het WK zou houden. “Ik heb me meer dan eens afgevraagd of ik wel de juiste keuze maakte. Deed ik er goed aan om mezelf tot het uiterste te pushen of maakte ik de fout van mijn leven? Want wat als je de elastiek te ver uitrekt en hij knapt? Het is niet makkelijk om dat als atleet objectief in te schatten. Want je wil er altijd bij zijn. Elk kampioenschap dat je mist, ben je voorgoed kwijt. Gelukkig is dat allemaal verleden tijd. Alles loopt goed nu. Beter dan verhoopt zelfs. En dat is hartverwarmend.”

13.50 is geen persoonlijk record op de horden voor Thiam. Dat staat al vijf jaar op 13.34. Ook 6m63 is geen PR. In de zomer van 2019 sprong ze zelfs 6m86. Is Thiam dan niet blij met een dode mus? Het antwoord is nee. In de maanden en weken voor de Spelen - en zelfs in Tokio - moest de 27-jarige Naamse zich met minder tevreden stellen. Dit jaar presteert ze in elk onderdeel beter.

Voor Tokio was haar seizoensbeste op de 200m 24.48, in Tokio bleef ze op 24.90 steken. In Oordegem spurtte ze vorige maand naar 24.37. In het hoogspringen: 1m89 voor de Spelen, 1m92 tijdens de Spelen. Vorige week ging ze al over 1m92 in Parijs. Op de 100m horden: 13.57 voor Tokio, 13.54 in Tokio. Zaterdag: 13.50. En in het verspringen: 6m62 voor en 6m60 tijdens de Spelen. Gisteren: 6m63.

Speerwerpen en kogelstoten nam Thiam niet in haar programma op richting WK, ze heeft een blind vertrouwen in haar sterke en snelle rechterarm. “Ik kan niet alles doen”, zei ze. “De springnummers waren voor mij prioritair. Dat zijn proeven waar ik nachten wakker van heb gelegen. Nu kan ik weer zorgeloos springen. Dat had ik nodig voor mijn vertrouwen.”

Als Thiam er in Tokio in slaagde om haar olympische titel te verlengen, ook al was ze niet op haar best, wie houdt haar dan over drie weken van het goud op het WK in Eugene? Thiam: “Het ene jaar is het andere niet, het heeft geen zin om te vergelijken. Ik voel gewoon dat de vorm aan het komen is en dat de prestaties volgen. En ik heb nog drie weken om alles op punt te stellen. Perfect!”

Nog één keer gaat Thiam zich testen: woensdag, op haar eigen trainingspiste, treedt ze aan op het hoogspringen tijdens de internationale meeting in Luik. Ze is ook ingeschreven voor de 100m horden, maar daar past ze mogelijk voor. “Ik weet niet of dat nog nodig is. Ik voel me op mijn gemak op de horden. En het is ook belangrijker dat ik goed presteer op het WK dan in Luik.”