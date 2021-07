Nafi Thiam is op zoek naar ‘het Rio-gevoel’

In Rio kwam ze van nergens, hoopte op een top vijf, en het werd goud. Vijf jaar later is de ze de regerend olympisch kampioene zevenkamp die haar titel kan verlengen. Het was haar persoonlijke eis om de pers te zien een week voor ze aan haar competitie begint. Via Zoom. ‘Vanaf vandaag ga ik op radiostilte’.

Gisteren is ze na bijna twee weken in Japan in het atletendorp aangekomen, zoals voorzien en zoals ook gewenst door de Japanners die een heilige schrik hebben dat een atleet te vroeg in de Olympic Village zou arriveren, of er na afloop van de competitie te lang zou blijven rondhangen. De trainingsplaats in Mito was haar ook op het lijf geschreven. De trainingscondities zijn ideaal, dus vroeger komen was ook niet de beste optie. Ze kon in alle rust haar laatste trainingen afwerken en haar verschillende technische nummers nog eens doorlopen. Het stadion heeft ze vorig week al gezien, toen wel in een andere setting, opgedirkt als vlaggendraagster.

Nafi Thiam: “C’était chouette.” Ze vond het een leuke ervaring. “Het is ook een mooi stadion. Ik hoop alleen dat er een beetje atleten zullen zitten, ik denk dat ze mogen komen. En ook trainers natuurlijk en dat er toch iets zal te horen zijn, want anders wordt het wel een dooie boel.”

Waar Thiam verschijnt en haar verschillende spikes uithaalt, is ze de favoriete. Die status verwierf ze op twee warme zomeravonden vijf jaar geleden in Rio de Janeiro, waar ze het ene persoonlijk record na het andere neerzette. Ze presteerde twee dagen op een wolk en dat leverde haar onverhoopt goud op.

In de jaren na die triomf haalde ze nog één Europese en twee wereldtitels binnen. Haar laatste grote podium dateert van het EK in Berlijn 2018. Op het WK in Doha in 2019 werd ze tweede achter Katrina Johnson-Thompson uit Groot-Brittannië. Ze kwam in de woestijn uit op 6677 punten, een heel eind verwijderd van haar persoonlijk record van 7013 punten dat ze in 2017 in Götzis neerzette.

Radiostilte

Inmiddels weet ze wel hoe ze een toernooi moet managen, en ook de verwachtingen die de buitenwereld van haar heeft. “Vanaf vandaag ga ik op radiostilte. Sociale media kunnen leuk zijn, soms echt een steun, maar ze leiden je af van de hoofdzaak, presteren. Ik krijg ook af en toe rare berichten en dat wil je niet. Welke? Kritiek of zo, dat is vervelend. Ook aanmoedigingen zoals ‘haal nu maar dat goud’ brengen toch een bepaalde stress met zich mee.”

Over de druk die ze krijgt van de buitenwereld is ze duidelijk, die houdt ze af. “Ik ben olympisch kampioene geworden zonder verwachtingen. Heimelijk hoopte ik op een vijfde plek. Ik won goud. Sindsdien verwacht iedereen dat ik overal win. Dat is best wel zwaar om dragen, maar ik ga hier proberen om dat ontspannen gevoel van Rio terug op te roepen. Geen druk, laat het maar komen. Ik wil mij amuseren.”

Ik ben sereen, ik wil sereen zijn, dat heeft ze een keer of vijf herhaald in het gesprek met de pers. Het is lastig om in het op één na grootste toernooi, of misschien het allergrootste van je carrière sereen te blijven. Tokio heeft haar alvast nog niet in de greep. Het weer vindt ze oké. “Beetje vochtiger dan Zuid-Afrika, beetje zwaar in het begin om dragen, maar lang niet zo zwaar als in Doha. Nu ben ik aangepast. Ik slaap ook goed en van zenuwen heb ik voorlopig geen last. Van die beperkingen door corona heb ik ook geen last. Het is nu niet dat ik anders lange wandelingen had gemaakt.

“De zenuwen zullen komen de ochtend van mijn competitie als ik ga ontbijten. Dan heb ik altijd een beklemmend gevoel in de maag, maar als ik één keer dat stadion binnenkom, gaat dat meestal over.”

Beeld BELGA

Mentale breakdown

Kwam uiteraard ook aan bod, Simone Biles en de mentale breakdown die bij elke topsporter met een huizenhoog verwachtingspatroon om de hoek loert. Het is een onderwerp dat haar na aan het hart ligt. “De buitenwereld weet niet hoe zwaar die druk wel is. Die opofferingen, die verwachtingen, niet eenvoudig om dat te managen. Wat mij het meeste bedroeft aan haar verhaal is dat ze niet langer hield van wat ze deed. Dat moet vreselijk zijn. Zo’n grote kampioene en dan ook nog wereldwijd bekend.

“Dat stress bij ons bestaan hoort? Zo simpel is het allemaal niet. Ik weet dat het leeft bij de atleten en ik vind het goed dat er meer aandacht voor is. Ik denk dat de grootste boosdoener de sociale media zijn. Dat gaat vierentwintig uur aan een stuk maar door en daarom haak ik ook af voor een grote competitie en trek ik mij terug in mijn bubbel. Stress vreet aan je, en ik wil niet uitgeput aan mijn competitie beginnen. Ik wil straks naar het stadion vertrekken met een gevoel dat ik mij twee dagen ga amuseren.”

Misschien dat we haar hiermee ongevraagd druk op de schouders leggen, maar op woensdag 4 en donderdag 5 augustus is – zonder mentale of fysieke crash – zevenkampster Nafi Thiam toch de grote favoriete voor het goud. Haar grootste concurrente Katrina Johnson-Thompson liep in december een scheur in de achillespees op en is pas een maand voor de olympische zevenkamp weer in competitie gekomen.

Er is ook voorbehoud met betrekking tot de vorm Thiam, en haar fysieke paraatheid, maar op die vraag werd wijselijk niet doorgegaan of de Zoom was op zwart gegaan. Zowel KJT als Nafi Thiam komen in Tokio aan de start in hun eerste zevenkamp van het jaar. Ex-voetbalster Annie Kunz, Erica Bougard en Kendell Williams uit de VS zijn andere concurrentes voor de medailles. Tenzij er een nieuwe Thiam opstaat.