Nafi Thiam: ‘Ik kruip niet in bed met het idee dat ik het wereldrecord moet breken’

‘Of Nafi Thiam mijn wereldrecord kan breken? Ja. Of ik dat wil? Neen.’ Jackie Joyner-Kersee sprak in Brussel vol ontzag over de olympische kampioen zevenkamp, die vanavond op de Memorial Van Damme aan het verspringen deelneemt.

Uiteraard zijn Nafi Thiam (28) en Jackie Joyner-Kersee (60) geen vreemden voor elkaar. In december zegden ze, samen met andere grootheden uit de heptatlon, toe voor een podcast van World Athletics en in juli kruisten ze elkaar vluchtig in het Amerikaanse Eugene. In Brussel, waar Joyner-Kersee werd gehuldigd, was er meer tijd voor een onderonsje tussen de twee kampioenen.

“De eerste keer dat ik van Thiam hoorde was toen Wilfried Meert aan mijn man (trainer Bob Kersee, VH) zei dat er in België een talent in de zevenkamp zat aan te komen. Sindsdien volg ik haar. Dat is wat je doet wanneer je grootsheid ziet.” Thiam hoorde het blozend aan. “Ik kan het me niet precies herinneren, maar ik vermoed dat mijn coach (Roger Lespagnard, VH) als eerste over haar sprak. En dat heeft hij daarna nog veel gedaan.”

Nog 300 punten nodig

In leeftijd schelen Thiam en Joyner-Kersee 32 jaar, maar leg hun palmares in de heptatlon naast elkaar en dan is het verschil niet meer heel groot. Joyner-Kersee won net als Thiam twee wereld- en olympische titels. Wat hen vooral onderscheidt, is het wereldrecord dat sinds 1988 met 7.291 punten op naam van de Californische staat. In 2017 kwam Thiam het dichtst bij die score met 7.013 punten.

Voor Joyner-Kersee lijdt het geen twijfel dat Thiam op een dag in staat moet zijn om haar record te slopen. “Ze kan dat breken, ja. Of ik dat wil? Neen. (lacht) Soms kun je in de heptatlon onder stoom raken. Op voorhand heb je wel allerlei tijden, afstanden en punten in gedachten, maar er zijn van die dagen dat alles beter loopt dan je had gepland. Ik richtte mij altijd op een score van meer dan 7.000 punten. Ik ging ervan uit dat ik met dat totaal wel zou winnen. Thiam heeft het in zich, op voorwaarde dat ze er zelf in gelooft.”

Joyner-Kersee blinkt uit in het verspringen op de Spelen van Seoel in 1988. Beeld AFP

Niet zo lang geleden noemde de Naamse het wereldrecord onhaalbaar. Die mening heeft ze nog niet echt bijgesteld. “Ik heb welgeteld één zevenkamp met meer dan 7.000 punten afgesloten. Als ik ooit in de buurt kom, dan zal ik er wel voor gaan. Maar feit is dat ik bijna driehonderd punten van het wereldrecord verwijderd ben. Het is voorlopig geen doel. Ik kruip ’s avonds niet in mijn bed met het idee dat ik het wereldrecord moet breken en ik word er ’s ochtends ook niet mee wakker. Ik kan alleen maar mijn best doen en hard trainen.”

Thiam bleef intussen niet gespaard van blessures. Het begon met een scheurtje in de kuit, daarna waren het haar pezen of rug die hinderden. “Ik wil altijd méér doen dan ik moet. Als ik met een pijntje of blessure zit, dan ga ik op zoek naar een alternatief om toch te kunnen trainen, terwijl het misschien beter zou zijn om even te rusten. Maar niets doen stresseert me.”

Hoge verwachtingen

Zes jaar domineerde Joyner-Kersee haar discipline, even lang als Thiam intussen. Dat is lang niet elke atleet gegeven, weten ze. Joyner-Kersee: “Als jonge en onbekende atleet moedigen de mensen je altijd fel aan. Ze duimen dat je het goed doet. En dan ineens, wanneer je aan de top staat, willen ze je er precies zo snel mogelijk weer af duwen. Je mag nooit eens minder zijn. Als ik won met 6.800 of 6.900 punten, dan kreeg ik te horen: ‘Wat is er mis?’ Niets, want dat volstond om te winnen.”

Nu was het de beurt aan Thiam om te knikken. “In München moest ik de journalisten duidelijk maken dat ik tevreden was met mijn gouden medaille, ook al had ik het Europese of mijn eigen record niet gebroken. Ik was nog altijd blij met mijn prestatie.”

Joyner-Kersee blonk uit in het verspringen en in de loopnummers, Thiam scoort vooral veel punten in het hoogspringen en de werpnummers. Op de vraag welke kwaliteit ze graag zou lenen van de Amerikaanse was het antwoord dan ook duidelijk: “Haar snelheid. Helaas is zevenkamp geen videogame waarbij je zomaar eigenschappen kunt kiezen.”

Memorial Van Damme om 19.15 uur op Canvas