Nafi Thiam: ‘Ik ben niet meer in topvorm, maar ik reken op de steun van het publiek’

Vanavond op de Memorial wil tweevoudig olympisch kampioen Nafi Thiam zich nog één keer tonen, daarna kan ze eindelijk tot rust komen. ‘Tijd om de tellers op nul te zetten.’

Zoek vanmiddag niet naar Nafi Thiam (27) op het balkon van de Grote Markt in Brussel, voor de huldiging van de olympische atleten. Ze wil het risico niet nemen om vast te zitten in de spits en zich zo te moeten opjagen voor de Memorial Van Damme, waar ze haar seizoen vanavond afsluit.

In het hoogspringen neemt ze het op tegen Lasitskene, McDermott en Mahuchikh (goed voor goud, zilver en brons op de Spelen). Met haar 1,92 meter van Tokio is Thiam het kleine zusje onder de specialisten. “Eerlijk, ik wil me gewoon amuseren. Ik kijk er echt naar uit om nog eens in een stadion met publiek te springen", zegt ze. “Hopelijk komt er veel volk, want het is voor hen dat ik meedoe. Voor elke andere competitie had ik gepast.”

Welke hoogte heb je in gedachten?

Thiam: “Geen. Ik leg mezelf nooit limieten op. Ik ben nog wat moe en niet meer in topvorm, maar ik reken op de aanmoedigingen van het publiek.”

In Tokio zagen we je vooral in tranen. Kon je intussen al wat genieten van je olympisch goud?

“Ik wilde vooral bij mijn familie en vrienden zijn. En dat ik emotioneel zou zijn in Tokio, dat was onvermijdelijk, of ik nu een medaille had gewonnen of niet. Ik zat voor mijn vertrek al op het randje. Als alle druk dan ineens van je af valt…

“Eigenlijk is de periode voor de competitie het moeilijkst, omdat je dan vol vragen zit. Gaat mijn rug het wel houden? Of mijn pezen? Tijdens de zevenkamp zelf ben ik heel geconcentreerd, dan ben ik niet bang dat ik in tranen uitbarst of zo. Alleen toen ik het nieuws hoorde dat Roger (Lespagnard, haar trainer, VH) het stadion niet in mocht na een positieve coronatest was ik even in paniek. Ik herinner me dat ik een rondje aan het lopen was en continu herhaalde: ‘Het komt goed.’ Ik dacht: je bent gek aan het worden, Nafi. Maar ik wist dat ik me niet kon laten gaan. Ik wil altijd tot het gaatje gaan, zodat ik later nergens spijt van heb.”

Nafi Thiam op de persconferentie in Brussel. "Twee jaar zonder pauze en met pijn trainen, dat is verre van ideaal." Beeld BELGA

Ga je nu een langere break nemen dan anders?

“Neen, maar het zal wel échte rust zijn. Ik ga alleen doen waar ik zin in heb. Geen verplichtingen. Ik heb een reset nodig om straks de trainingen voluit te kunnen hernemen. Vorig jaar is het me niet gelukt om een pauze te nemen. Ik begon het jaar meteen met pijn aan mijn pezen, ik moest revalideren, trainen. Ik was twee jaar bijna non-stop bezig. Ik had nooit een break zoals andere jaren.”

In Rio greep je zonder druk en als outsider het goud, terwijl je in Tokio als titelfavoriet van de stress verging. Je hebt nu niets meer te bewijzen. Ga je voortaan niet meer ontspannen kunnen aantreden?

“Lastig te zeggen. Ik weet wel dat ik niets meer te bewijzen heb, dat was vóór Tokio al zo. Maar je wilt de mensen niet ontgoochelen en er is ook de druk die ik mezelf opleg. Drie, vier jaar geleden had ik nooit gedacht dat ik zoveel stress zou voelen voor een kampioenschap. Ik heb mijn hele leven al atletiek gedaan, dat is waar ik me het meest naturel bij voel en ik heb veel vertrouwen in mijn capaciteiten, maar toch kon ik niet sereen met die druk omgaan. Hopelijk vind ik een manier om dat in de toekomst wel te doen. Misschien helpt het als ik eens goed kan ontspannen zodat ik beter uitgerust aan mijn jaar begin. Want zoals ik net zei: twee jaar zonder pauze en met pijn trainen, dat is verre van ideaal.”

Heb je intussen al stilgestaan bij wat je hebt gerealiseerd in Tokio en wat je status is?

“Ik antwoord steeds ‘jaja’ op die vraag, maar eigenlijk besef ik het nog altijd niet. Het was voor mij nooit een motivatie om de eerste Belg te zijn die zijn olympische titel verlengt of die geschiedenis schrijft. Ik wilde die medaille voor mezelf en voor de mensen die me steunen. Ik heb er hard voor gewerkt. Maar zolang je atleet bent, denk je niet: wat ik heb gedaan, is zot. Dat is voor na mijn carrière.”

Memorial Van Damme, om 19.35 uur op Canvas