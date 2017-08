Nafi Thiam: "Iedereen verwacht dat ik win, maar zo simpel is het niet"

"Ik doe het niet voor de titels of voor de medailles", zegt Thiam. "Ik wil enkel zo goed mogelijk presteren. Als ik goed presteer, zal het klassement wel voor zich spreken. Maar ik wil niet spreken over het klassement. Waarom zou ik me focussen op iets dat niet enkel van mezelf afhangt?"



Toch beseft Thiam dat alle ogen op haar gericht zullen zijn. "Iedereen verwacht dat ik win. Daar kan ik niets aan doen. Ik besef dat dit gebeurt omdat ik zeer goed gepresteerd heb tot nu toe. Ik zal zoals altijd mijn uiterste best doen en zal proberen om er niet te veel op te letten. Het is niet zo simpel als het lijkt. Op de piste zal ik niet méér punten krijgen omdat ik de olympische kampioene ben. Iedereen zal me de ontgoocheling van het jaar vinden als ik een andere medaille dan de gouden win, terwijl veel atleten van eender welke medaille dromen. Ik heb hard gewerkt voor dit kampioenschap en ik zou niet teleurgesteld zijn."



Geen obsessie

Goud is naar eigen zeggen dus geen obsessie voor de nog altijd maar 22-jarige Thiam. "Ik weet dat ik de kwaliteiten heb om het goud te veroveren, maar het is geen obsessie. Ik ben niet de enige die daar de kwaliteiten voor heeft. Ik denk dat we na Götzis met vier om de titel zullen strijden (de Duitse Carolin Schäfer, de Letse Laura Ikauniece-Adminina en de Britse Katarina Johnson-Thompson). Maar er kan natuurlijk ook een verrassende winnaar uit de bus komen. In Rio had niemand verwacht dat ik ging winnen."



Studies

Thiam verdeelt haar tijd nog altijd tussen studeren en atletiek, maar ze denkt er niet aan om haar studies op te geven. "Ik denk niet dat ik beter zal worden door steeds maar meer en meer te trainen. Ik zou me kunnen blesseren en geen progressie meer boeken. Wat ik wil, is beter trainen. Dat is de sleutel tot succes. Mijn resultaten bewijzen dat we de dingen goed aangepakt hebben. Ik denk dat ik nog beter kan worden, maar ik ken mijn limieten niet. Hier op het WK werken we zaterdag het laatste nummer af om 22 uur en moeten we de dag erna opnieuw beginnen om 10 uur, dus het zal moeilijk worden om even goed te doen als in Götzis."



Ook bevestigde Thiam nog eens dat ze niet zal deelnemen aan de hoogspringcompetitie op dit WK. "Dat zou me niet opbeuren indien ik niet goed presteer op de zevenkamp."