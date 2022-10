Nafi Thiam heeft nieuwe trainer met Michael Van der Plaetsen: ‘Ik wil nog zeker vier jaar door’

Eerder deze maand maakte Thiam bekend dat ze na veertien jaar gebroken had met Roger Lespagnard. Die wordt dus opgevolgd door Michael Van der Plaetsen, die in 2016 al de Europese tienkamptitel veroverde met zijn broer Thomas. Hij is ook de broer van Helena Van der Plaetsen, een van de twee managers van Thiam bij ‘We Are Many’.

Haar breuk met Lespagnard was “een moeilijke beslissing”. “De afgelopen veertien jaar heb ik meer tijd met Roger doorgebracht dan met wie dan ook. Progressief is het idee gegroeid dat ik niet in mijn comfortzone moest blijven als ik wilde blijven evolueren. Op een gegeven moment kan je bij een coach op een punt komen dat de methode niet meer aansluit bij wat je nodig hebt. Daarom heb ik een coach gekozen die bij mijn huidige wensen past, die aansluit bij hoe ik het momenteel zie”, vertelde Thiam.

Modernere aanpak

Thiam overwoog meerdere coaches. “In een eerste fase heb ik er zes of zeven opgelijst”, zei Thiam. “Daar heb ik een eerste selectie in gemaakt en met drie coaches heb ik uitgebreide gesprekken gevoerd. Op basis daarvan heb ik voor Michael gekozen. Dat hij mij in Tokio even heeft begeleid terwijl Roger in quarantaine zat, speelde geen rol. Ik wilde een modernere, minder traditionele aanpak, en daar staat hij voor. Er bestaan tegenwoordig veel moderne tools, voor recuperatie bijvoorbeeld, en daar wil ik graag gebruik van maken.”

Om haar keuze te maken, had Thiam enkele criteria opgesteld. “Methode en visie waren heel belangrijk voor mij, maar ook de infrastructuur en het weer op de locatie waar de coach zich bevindt, waren heel belangrijk”, legde ze uit.

Michael Van der Plaetsen woont in Zuid-Afrika, tussen Stellenbosch en Kaapstad. “Ik verhuis niet, maar ik zal er lange stages afwerken. Ik blijf bij Luik aangesloten en blijf ook in Luik wonen”, aldus Thiam daarover. “Het idee is dat ik daar het grootste deel van mijn voorbereiding afwerk. Het is daar beter weer om te trainen en de infrastructuur is er uitstekend. Begin november vertrek ik. Wanneer ik terugkeer, zal afhangen van de vraag of ik indoorwedstrijden afwerk.”

Thiam werd dit jaar nog Europees kampioen op de zevenkamp in München. Beeld BELGA

Records

Thiam herhaalde nog eens wat ze in eerdere interviews al zei, namelijk dat ze komende jaren vooral op een topscore is gericht. “Ik heb alle titels twee keer. Ik zeg geen neen tegen nieuwe medailles, maar mijn potentieel maximaal benutten en het Europees record veroveren, is nu mijn grootste motivatie”, klinkt het. “Daarvoor heb ik de ideale omgeving nodig en moet ik dingen uitproberen.”

De Luikse is overigens niet van plan om er na de Spelen in Parijs in 2024 mee op te houden. “Ik denk dat het mijn laatste Spelen worden, maar ik zie Parijs niet als een eindstation”, klonk het enigszins verrassend. “Ik zie niet in waarom ik per se na een olympiade moet stoppen. Een ander moment kan ook. Ik zie me nog zeker vier jaar doordoen.”