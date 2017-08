Indrukwekkende Nafi Thiam bezorgt België de wereldtitel in de zevenkamp

Eerder won Thiam in Londen het hoogspringen (1m95), kogelstoten (15m17) en verspringen (6m57). In het speerwerpen deed enkel de Nederlandse Anouk Vetter het beter met een worp van 58,41 meter. Verder behaalde ze een elfde plaats op de 100 meter horden (13.54) en een veertiende stek op de 200 meter (24.57).

Thiam kon in de laatste discipline, haar minste nummer, haar rechtstreekse concurrentes Schäfer en Vetter op voldoende afstand houden. Ze mocht maar liefst twaalf seconden toegeven. Hoewel onze landgenote enkele meters moest prijsgeven in de tweede ronde, hield ze vlot stand. Ze finishte in 2:21.42, en sprokkelde zo in totaal 6.784 punten.

Hanne Maudens (2:12.87) eindigde in haar reeks op de derde plaats, en verzamelde in totaal 5.759 punten. Daarmee eindigde ze op de 23e plaats.

Thiam, die aan het einde van de eerste dag tweede stond op 22 punten van de Duitse Carolin Schäfer bleef dus onder haar persoonlijke record van 7.013 punten van afgelopen mei in Götzis, maar dat volstond voor de wereldtitel.

De gouden plak is wel de zesde Belgische atletiekmedaille op een WK. Eerder pakte Philip Milanov (discuswerpen in 2015) zilver, en behaalden William Van Dijck (3.000 meter steeple in 1987), Mohammed Mourhit (5.000 meter in 1999), de 4x100 meter vrouwenestafetteploeg (Olivia Borlée, Hanna Mariën, Elodie Ouedraogo en Kim Gevaert in 2007) en Kevin Borlée (400 meter in 2011) brons.