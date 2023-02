Terwijl het gros van zijn concurrenten in februari voor een hoogtestage kiest, begint Oliver Naesen (32) vandaag in Oman al aan zijn zevende koersdag. “De Omloop als eerste koers van het jaar, misschien werkt dat voor andere renners maar niet voor mij. Ik heb pelotongevoel nodig”, zegt hij. “In december en januari heb ik wel drie weken in een hoogtekamer geslapen. Eerst twee weken thuis en daarna een week in Spanje. Ik stel die kamer in op 2.000 meter en lig daar dan tien uurtjes in.”

Zo hoopt Naesen beter voor de dag te komen dan in 2022, dat dramatisch verliep. “Ik begon sterk met de vierde plaats in de Omloop, wetend dat mijn piek nog moest komen. Maar dan werd ik ziek in Parijs-Nice en ben ik een dag of tien mijn bed niet uit geweest. Het voorjaar was naar de vaantjes. Ook in de Tour had ik prijs: covid.”

Dit jaar heeft hij alweer zijn portie ongeluk gehad, vertelt hij. “In de eerste week van januari heb ik mij al ‘neergelegd’ door een vetplek op de Coll de Rates (in het Spaanse Alicante, red.). Mijn eerste val op training sinds ik in 2006 begon met koersen. Ik was serieus geschaafd. Vorige week in de Ster van Bessèges werd ik ziek, een bronchitis, maar beter nu dan in maart.”

Nog ambitieus

De koers is een wrede wereld, vindt Naesen. “Hoe leuk mijn collega’s ook zijn, het zijn allemaal haaien. Het is eten of gegeten worden. Ik vecht nog elke koers voor mijn leven.”

De Oost-Vlaming wordt dit jaar 33, maar gelooft niet dat zijn beste jaren gepasseerd zijn. “Mocht je dat hebben gezegd tegen Philippe Gilbert op zijn 33ste, dan had hij eens goed gelachen. Hij won nadien nog de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.”

Naesen tijdens de mediadag van zijn team in Alicante. "Voor mij blijft een ereplaats mooi. Ik zal ze omarmen." Beeld BELGA

Is dromen van de Ronde van Vlaanderen nog realistisch voor Naesen? “In de periode van 2017 tot en met 2019 kon er mij in het voorjaar niemand los uit het wiel rijden. Nu zijn er met Wout van Aert en Mathieu van der Poel twee renners die iedereen uit het wiel kunnen rijden. Als je de zaken sec bekijkt, heb je in elke klassieker dus nog twee favorieten, maar zij winnen niet alles. Dylan van Baarle is een fantastische coureur, maar niet per se beter dan ik.

“Vroeger reed ik altijd top tien en kwamen de mensen vragen: ‘Wanneer win je eens?’ Ik heb toen een tijdje op die toptienplaatsen gespuugd. Nu spreek ik het woord 'winnen’ niet meer uit en wil ik gewoon constant presteren. Als je zoals Peter Sagan of Greg Van Avermaet veel grote koersen hebt gewonnen, is het moeilijk om met een zesde plek tevreden naar huis te gaan. Maar voor mij blijft een ereplaats mooi. Ik zal ze omarmen.”

Contractbesprekingen

Ereplaatsen leveren ook veel punten op. Die kunnen helpen, want Naesen is na dit jaar einde contract bij AG2R-Citroën. “Het is dit jaar van moeten. Ik ben zeer gemotiveerd, maar ook wat nerveus, want ik heb het nog nooit meegemaakt. Ik heb geen ervaring in gesprekken voeren met andere ploegen en de plekjes zijn duur.”

Naesen rijdt sinds 2017 voor de Franse ploeg. “Ze hebben gezegd dat ze bezig zijn met een project rond een voorjaarsrenner en in dat project is er een plaats voor mij. uit de grond van mijn hart: meer weet ik niet."

Mogelijk zal hij zijn prijs moeten laten zakken. “Toen ik in mei 2020 voor drie jaar bijtekende, had ik net een topperiode achter de rug. Voordien reed ik wat onder mijn marktwaarde, de voorbije jaren misschien wat boven mijn marktwaarde.”

Over twee weken is het al de Omloop, zonder Van Aert en Van der Poel. “Dat maakt het niet gemakkelijker om te winnen”, besluit Naesen. “Met of zonder hen, aan de finish is de gemiddelde snelheid op mijn kilometerteller exact dezelfde.”