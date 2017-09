Nadal voor derde keer tenniskoning in New York

Nadal (31) kon op Flushing Meadows in 2010 en 2013 ook al met de Amerikaanse tennistrofee pronken. Hij is de zesde speler in het professionele tijdperk die (minimaal) voor de derde keer het vierde grandslamtoernooi op zijn naam schrijft. De Amerikanen Jimmy Connors en Pete Sampras en de Zwitser Roger Federer delen het record met vijf titels in New York.



Voor Nadal was het zijn tweede majorwinst dit jaar. Eerder was hij de beste in Parijs op Roland Garros. In totaal staat Nadal nu op zestien grandslamtitels. Op de eeuwige ranglijst moet hij alleen Federer (negentien majors) voor zich dulden.



Kwartfinales

Anderson (31) kwam in zijn voorgaande 33 grandslamtoernooien nooit verder dan de kwartfinales. Hij had zondag na Ken Rosewall (in 1968 in Parijs, 33 jaar en 220 dagen) de oudste speler kunnen worden die zijn eerste majortitel bemachtigde. Hij streed in zijn eerste grandslamfinale ook voor wat hij waard was, maar zijn indrukwekkende service en sterke backhand waren niet voldoende om de veelzijdige vechtjas van Mallorca voor de eerste keer in vijf onderlinge duels te kunnen verslaan.



Agressief

In de eerste set overleefde Anderson eerst nog vier breakpoints, maar in de zevende game ging het toch fout (4-3). Daarna leverde hij opnieuw zijn opslag in: 6-3. In de tweede set sloeg Nadal in de zesde game agressief toe aan het net (4-2) waarna ook het tweede bedrijf voor hem was. In de derde set stond Anderson meteen al zijn eerste servicegame af waarna er voor hem geen redden meer aan was.



Nadal veroverde in New York zijn vijfde titel dit jaar op de ATP Tour. Hij schreef zijn 74e toernooizege bij op zijn imposante erelijst. Op de eeuwige ranglijst, die wordt aangevoerd door Connors (109 ATP-titels), heeft hij nummer vier John McEnroe (77 titels) inmiddels in het vizier.