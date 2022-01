Nadal verovert zijn 21ste grandslamtitel na ‘strafste comeback uit carrière’

Bij 2-6, 6-7, 2-3 (0-40) in de finale gaf niemand nog een cent voor de kansen van Nadal. De 35-jarige titaan moest het spel ondergaan en Medvedev, die Novak Djokovic vorig jaar op de US Open al van een 21ste kroon had gehouden, stond dicht bij zijn tweede grandslamtitel.

Maar Nadal bleef zwoegen zonder een woord te zeggen en knaagde aan de weerstand van zijn tien jaar jongere tegenstrever. “Ik had het me nooit vergeven als ik niet was blijven vechten tot het einde”, zei de Spanjaard.

Na een meer dan vijf uur durende marathon vol epische slagenwisselingen mocht Nadal uiteindelijk zijn tweede Australian Open-titel vieren (2-6, 6-7, 6-4, 6-4, 7-5). “Dit is zonder twijfel mijn meest onverwachte overwinning”, zuchtte hij. “Als je alles samentelt, het scenario, het momentum, het belang, dan is dit de strafste comeback uit mijn carrière, ja.”

Veel twijfels

Vijf maanden geleden liep Nadal nog met krukken rond na een ingreep aan zijn linkervoet. “Als je een enkel of pols breekt, dan heb je een revalidatieschema waarbij je elke week verbeteringen voelt”, vertelde hij. “Maar mijn situatie was compleet anders, omdat we maar dingen bleven proberen, lang zonder enig succes. Met mijn leeftijd kwamen dan ook de twijfels.”

Zijn voorbereiding werd nog eens verstoord door een coronabesmetting eind december. “Eigenlijk ben ik fysiek niet paraat voor dit soort matchen”, gaf de negentigvoudige toernooiwinnaar toe. “Maar dit was iets speciaals. Ik heb me helemaal gegeven. Uiteindelijk heb ik wel de trofee die alles voor me betekent, terwijl ik heb genoten van het gevecht en de emoties.”

Daniil Medvedev: "Mijn kinderdroom is van me afgenomen." Beeld AFP

Medvedev reageerde enkele malen sarcastisch op de aanmoedigingen aan het adres van zijn opponent in de Rod Laver Arena. “Mijn kinderdroom is van me afgenomen”, zei de Rus na afloop. “Ik vond het publiek onrespectvol en ontgoochelend. Voortaan speel ik enkel nog voor mezelf.”

Nadal laat Djokovic en Roger Federer nu achter zich met een 21ste grandslamtitel. “Ik weet dat dat een speciaal getal is”, glimlachte hij. “Mijn positieve instelling heeft dit voor elkaar gebracht. Ik vind het dan ook niet belangrijk of ik de beste tennisser ben in de geschiedenis of een van de besten. Voor mij gaat het erom dat ik kan genieten van een avond als deze.”

Zijn toekomst liet Nadal nog open. “Anderhalve maand geleden had ik misschien gezegd dat dit mijn laatste Australian Open ging worden, maar nu heb ik veel energie om door te gaan.”