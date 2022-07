Nadal naar halve finales na marathonwedstrijd

Bij de laatste vier wacht voor Nadal een confrontatie met woelwater Nick Kyrgios (ATP 40). De 27-jarige Australiër had eerder op de dag minder moeite in zijn kwartfinale met de Chileen Cristian Garin (ATP 43). Hij haalde het in drie sets (6-4, 6-3 en 7-6 (7/5)).

Nadal is aan een boerenjaar bezig. Hij won eerder in 2022 ook al de Australian Open en Roland Garros. Hij zit zo intussen aan 22 grandslamtitels, een record. Op Wimbledon won hij eerder in 2008 en 2010.

Het was lang onduidelijk of de Spanjaard zou aantreden op het Londense gras, dit vanwege aan aanslepende voetblessure. Nadal lijdt al meer dan 15 jaar aan het syndroom van Müller-Weiss in zijn linkervoet.