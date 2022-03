Nadal mist start van gravelseizoen door ribblessure

Dat bleek niet gelogen. De 35-jarige Spanjaard liep in de halve finale van de BNP Paribas Open een stressfractuur in een rib op en is tussen vier en zes weken out. Hij mist daardoor al zeker de start van het gravelseizoen en de toernooien van Monte Carlo en Barcelona. Het ATP-toernooi van Madrid op 1 mei zal nipt worden.

“Dit nieuws had ik niet verwacht”, schreef Nadal op zijn sociale media. “Ik ben hier wel wat kapot van omdat ik na zo’n fantastische start van het seizoen (twintig zeges en één nederlaag, FDW) nu in een belangrijke periode kom waar ik me altijd goed voel en goede resultaten neerzet. Maar ik heb altijd die vechtersmentaliteit gehad en zal dus opnieuw geduld moeten hebben en hard werken.”

Op Roland Garros, dat op 22 mei van start gaat in Parijs, mikt Nadal op een veertiende titel.