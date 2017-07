Nadal haalt na pijnlijk verlies heimelijk uit naar Federer

Het was een uitermate en begrijpelijk gefrustreerde Rafael Nadal die de pers gisteravond laat te woord stond na zijn verrassende exit in de achtste finale. De 34-jarige Luxemburger Gilles Muller haalde het na 4 uur en 48 minuten nagelbijtend tennis in vijf sets van Rafa, die heimelijk uithaalde naar Roger Federer en Andy Murray.

Alsof zijn sprong recht tegen de deurlijsten in de catacombes een voorbode was op wat komen zou voor Nadal. Niet dat hij daarover achteraf wou uitweiden. "Dat was niets, nee, Het is OK", aldus Nadal die 23 aces (een persoonlijk record) sloeg maar na 15-13 cijfers in de vijfde set moest afdruipen op Court One. En net dat laatste zat hoog bij Nadal, tweevoudig winnaar op Wimbledon en vijftienvoudig grandslamwinnaar. Court One, en niet zijn geprefereerde Centre Court. Waarna een omfloerste uithaal volgde naar Roger Federer en thuisspeler Andy Murray, die volgens Rafa een voorkeursbehandeling krijgen. ©Photo News

Op de vraag of hij er volgend jaar zal bij zijn om alsnog een derde keer Wimbledon te winnen, stak Nadal (31) van wal. "Ik heb nooit gezegd dat ik hier niet meer zou terugkomen. Ja, ik zal er straks nog zijn, omdat ik nog meer matchen wil spelen op Centre Court." Waarna hij in het Spaanstalige gedeelte van zijn persconferentie zich nader verklaarde: "Ik speel liever op de Centre. Daar moet iemand spelen - maar het zijn haast altijd dezelfde spelers. Dat is de realiteit. Er zijn hier nochtans genoeg spelers die voldoende gewonnen hebben in hun carrière, om ook op Centre Court te mogen spelen. Een toernooi dat traditie hoog in het vaandel houdt en speciaal wil zijn zoals Wimbledon, moet zijn matchen op Centre Court beter verdelen en ze niet altijd toewijzen aan dezelfde spelers. Bij twijfelgevallen zijn het altijd dezelfden die naar de mindere banen moeten."



Het minderwaardigheidsgevoel van Nadal op de All England Club leeft duidelijk ook in zijn clan. Zijn oom en trainer sprak haast dezelfde woorden in de Spaanse pers. ©Photo News

Nadal speelde twee van zijn vier matchen op Centre Court op deze Wimbledon, Murray en Federer elk van hun vier matchen. Djokovic drie. Federer van zijn kant was maar wat blij dat hij Grigor Dimitrov drie 'straight' sets mocht aansmeren op de hoofdbaan. "Ik voel me vereerd dat ik op een maandag op Centre Court mocht spelen, terwijl de organisatie hier ook Rafa, Novak of een vrouwenmatch had kunnen zetten. Maar ze kozen voor mij en dat stemt me blij. Het helpt natuurlijk dat ik het hier de voorbije jaren zo goed heb gedaan - je probeert het publiek dan toch steeds iets terug te geven met goed en spectaculair tennis." Pippa Middleton was een aandachtig toeschouwer tijdens de match van Federer... op Centre Court. ©Photo News