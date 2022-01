Nadal en Medvedev spelen in Melbourne voor veel meer dan een grandslamtitel

In de Rod Laver Arena neemt de 35-jarige Rafael Nadal het niet alleen op tegen de tien jaar jongere Rus, hij vecht ook tegen zijn eigen leeftijd. De Spanjaard won in 2005 zijn eerste grandslamtitel. Zeventien jaar later en vele haren minder jaagt hij op tennisgeschiedenis. Hij kan de eerste mannelijke tennisser worden met 21 grandslamtitels.

Nadal deelt het record van twintig titels nu nog met de in Australië afwezige Roger Federer en Novak Djokovic, met wie hij het tennis de afgelopen twee decennia domineerde. Complete generaties werden naar de vergetelheid geslagen. Maar een machtsovername is aanstaande. Medvedev kan de eerste tennisser van de nieuwe generatie worden met twee grandslamtitels achter zijn naam.

Op de US Open hield hij Djokovic vorig jaar al van zijn 21ste grandslamtitel af door de Servische nummer één van de wereld in de finale in drie sets te verslaan. De mondiale nummer twee bleef koel en onbewogen op het moment dat de hele wereld over zijn schouder meekeek. Kan hij ook Nadal van de 21ste titel afhouden en zich manifesteren als de beste tennisser van het moment?

Sinds de invoering van het proftennis in 1968 lukte het geen enkele mannelijke tennisser om na het winnen van de eerste titel op het eerstvolgende grandslamtoernooi meteen zijn tweede titel te pakken. Medvedev is nog één overwinning verwijderd van die bijzondere mijlpaal. “Ik moet nu tegen een van de grootste spelers ooit spelen”, zei hij na zijn gewonnen halve finale tegen Stefanos Tsitsipas (7-6, 4-6, 6-4, 6-1).

Uitvliegen tegen umpire

Tegen Tsitsipas, vorig jaar de bedwinger van Nadal in de kwartfinale, vocht Medvedev soms tegen zijn emoties. De normaal zo koele Rus ontplofte aan het eind van de tweede set tegen de scheidsrechter. Medvedev vond dat die moest ingrijpen omdat de vader van Tsitsipas vanachter zijn mondmasker vanaf de tribunes voortdurend aan het coachen was. Dat is niet toegestaan. “Ga je mijn vraag nog beantwoorden? Kijk me aan als ik tegen je praat”, beet hij de scheidsrechter toe. “Hoe kun je zo stom zijn tijdens een halve finale van een grandslamtoernooi?”

Voor Medvedev is het zijn tweede finale in Melbourne, tegenover zes voor Nadal. De Spanjaard vreesde een halfjaar geleden nog voor zijn carrière toen hij vijf maanden aan de kant stond met een zeldzame botafwijking. Na de gewonnen halve finale tegen de Italiaan Matteo Berrettini (6-3, 6-2, 3-6, 6-3) bekende hij dat hij aan stoppen heeft gedacht. “Ik ben door een moeilijke periode gegaan. Ik werkte mij elke dag uit de naad, terwijl ik geen licht aan het einde van de tunnel zag.”

Daniil Medvedev gunt de umpire geen blik meer tijdens de halve finale. Beeld AFP

Nadal won de Australian Open lang geleden, in 2009. Mocht het de Spanjaard dertien jaar later opnieuw lukken, dan is hij de tweede man sinds de invoering van het proftennis die alle vier de grandslamtitels minimaal twee keer wist te winnen. Het lukte alleen Djokovic tot nu toe. “Ik kan niet in woorden uitdrukken hoe dankbaar ik ben om hier te mogen staan”, zei Nadal. “Ik had niet verwacht in 2022 nog een finale te spelen.”

Drie tegen één

Nadal en Medvedev stonden vier keer eerder tegenover elkaar. De eerste drie keer won Nadal, maar in de laatste partij trok de Rus aan het langste eind. Ver achter de baseline was Nadal jarenlang gewend om lange rally’s te spelen en zijn tegenstanders met ballen met topspin in problemen te brengen. Maar nu de jaren beginnen te tellen wil hij de punten korter houden om energie te sparen.

Het is de vraag in hoeverre Medvedev daarin wil meegaan. De Rus is gezegend met een extra zuustoftank en staat bekend om zijn vlakke en strakke ballen over het net. In de derde en vierde set oogde Tsitsipas uitgeput tegenover e onvermoeibare Medvedev. “De energie van Tsitsipas nam af, terwijl ik alleen maar meer energie kreeg”, zei hij.

Lukt het Nadal om de zwakke plek van Medvedev te vinden en daarop in te hakken? Precies zoals hij deed in de halve finale op de mindere backhand van de haast radeloze Berrettini? In de Rod Laver Arena zal morgen blijken in welk tijdperk het tennis zit: het oude of nieuwe tijdperk.